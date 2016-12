La cena de los viernes cumplió un añito

Fue un día distinto mientras a nuestro alrededor, había despedidas del año, mujeres por un lado, de varones por otro, de comercios dejan transcender sus alegrías, sus risas sus ilusiones, sus tristezas y sus anhelos, nosotros nos atraemos a un tema central la falta de pertenecía de una ciudad que solo elige vivir en hipocresía sin interesarle el otro.

Y está todo bien el otro en esos lugares quiere disfrutar esos momentos, la ultima cena ante el comienzo de un año electoral donde el PRO, CAMBIEMOS no puede perder si no el peronismo se lo come.

Debemos dar gracia a la vida por poder compartir con amigos y sin hablar de política y de mujeres dos temas recurrentes en toda juntada.

Sabemos que hay a muchos que le prohibieron asistir, todo bien

El Disparador Uruguay

