Se suspendió la Movida del Peronismo Renovador – el hijo de Emilio Martínez Garbino conduce la juventud a nivel nacional

Se lo notaba muy tranquilo a Naldo Erpen a pesar que Sergio Massa suspendió la movida del fin de semana, nada esta librado al azar, el referente del Massismo en esta tierra tiene asegurada dentro de los primeros cuatro lugares un lugar en la lista de Diputados Nacionales.

Esto que parece una tontera es un paso importante dado que sacan de la cancha a Jorge Pedro Busti, el primer lugar es intocable Emilio Martínez Garbino el segundo para una mujer de Concordia o Paraná y el cuarto para el referente de Uruguay.

A Jorge Pedro Busti lo definen como el puestero de la Familia, si no le toca a él, es su señora, si no a otro familiar, Sergio Massa expreso el cambio de Política también obedece a eternos políticos que siempre quieren ser, coquetean con el gobierno provincial, con el Kirchnerismo (Sergio Daniel Urribarri) en realidad lo que no sabe Massa que es la política de Concordia, todo queda en familia, Cresto, Urribarri, Busti.

Emilio apreciaba la preocupación de Don José Eduardo que lo llamo para preguntarle por qué se había suspendido el acto en Concepción del Uruguay, lo cual considero todo un gesto de su amigo.

Se largó el 2017 todos los trenes salieron a destino, Capital es la parada, la caja de resonancia las Cámaras de Senadores y Diputados es la parada final, es una elección crucial para el peronismo ver si puede romper y voltear en los votos al PRO - CAMBIEMOS, que todos dicen pierde en el país, pero las encuestas dan que en provincia de Buenos Aires la gobernadora Vidal saca varios cuerpos de ventaja quisiera que me expliquen cómo pierde Macri si gana en Capital, prov. Bs As. Etc.

Están calentando motores los massistas muy esperanzados.

