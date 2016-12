Señores de GRIDO dejen la basura en el horario que corresponde

Se le podrá decir a la gente de GRIDO, que no deje los sábados (todos los sábados), la basura en la plazoleta.

Cuando entras a la 9 de julio es lo primero que se ve.

Aunque vos lo defendés porque da trabajo a mucha gente. Así son mis lectores y mis escuchas me marcan que defiendo el trabajo pero no son mis auspiciantes, ni les doy manija, solo defiendo el trabajo, lo que tiene que hacer la municipalidad es aplicarle una multa muy fuerte así no lo hacen más.

Muy mal es lo que están haciendo, lo harán en Córdoba.

La foto es clara contundente o necesitan que se la ampliemos.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla