Sera Cierto: Que causo furor “La Regalona” del Municipio

Todos preguntan quién es la regalona, los 2187 empleados salvo una sabe quién es, alguna pista rubia, morocha, pelirroja, se viste muy bien, las lenguas mal intencionadas dicen que es pilcha que no paga ella.

Los comentarios son inflexibles, algunas nacen con virtudes extraordinarias, son sumisas, servidoras y con esa carita angelical, generan envidia en otras mujeres que expresan que ellas deben trabajar y los laureles se los lleva “La Regalona”.

Lo bueno de la oficina pública es que es una fuente permanente de información, que uno piensa ya está todo creado, no hay nuevos hechos y a cada momento la noticia rompe todos los esquemas.

El día viernes conversaban en los pasillos del municipio varios empleados y sin peros en la lengua admitían la cantidad de amantes, parejas más que amigas, amigos con derecho o toco y me voy, talvez la cuestión es como la plantean hombres y mujeres que expresan estas cosas, ahora sorprende que no exista intimidad se habla de apellido y nombre y que no respetan a sus respectivas parejas apuestan a quien tiene más amigos.

Los que saben aseguran que es la mejor arma que se tiene dentro del trabajo para crecer.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla