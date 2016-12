Le sacaron todos los poderes a los abogados de afuera de Municipio

Parecería una medida más, pero el intendente de la ciudad sigue profundizando los Kiosco que le quedan dentro del municipio y que algunos que no lo declararon y siguieron todo este año usufructuando.

Temas menores no al contrario generaban dinerillos importantes.

Le lleva más de un año seguir investigando la gestión anterior, es cierto no la denuncio, pero cada día desarma una nueva arquitectura de servicios excluyente solo para los tocados por la varita mágica del poder anterior.

Los días transcurren mientras muchos no ven los avances concretos Lauritto solidifica Su construcción, deja que avance la justicia en varios temas, desarma kiosco, llama a ex funcionarios y le exige expedientes que deberían estar en el Municipio y no están, saca poderes, jubilo a varios, bajo la planta de contratados, en más de 65 personas y no por que la echo si no por que cobraban pero no existían, nadie sabe quiénes son o alguien sabe pero todavía, por ahora no lo cuenta.

Y todavía no estallo la otra perlita la grabación que anda dando vuelta con más de 47 nombres propios que terminaría de cerrar un circuito crónico.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla