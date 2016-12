Todos para miran para otro lado cuando el hombre es tetra millonario

No hay dudas que el conflicto con el Sindicato de la Alimentación y el Multimillonario Joaquín De Gracia, no es una pelea por dinero, ni reivindicaciones sindicales, sino como muestra su poder social y político un Tetra millonario

quiere usar sus empresas para llegar al gobierno provincial, Gustavo Bordet o al mismísimo Mauricio Macri solo él sabe cuál es el mensaje que quiere pasar.

Ahora estas cuestiones estarían bien, si no se pone en juego el trabajo de los 1180 empleados, 280 granjas, camiones y trabajos tercia rizados por doquier y como quien no quiere la cosa justo en Concepción del Uruguay y para las fiestas.

No se preguntan por qué esta movida no se organizó en la República de Uruguay, en el País vecino o en las tres plantas que hay en provincia de Buenos Aires, por razones sencillas no hubieran tenido el beneplácito de la policía bonaerense o de la uruguaya y lógicamente de los gobernantes de turno.

El lugar era Concepción del Uruguay donde la mismísima presidenta de la nación estuvo en su planta donde el ex gobernador Sergio Urribarri complacía con todas las exigencias del millonario.

Definitivamente cambiaron los tiempos, el poder político pasa por Mauricio Macri y parece que estos temas son menores en la agenda nacional

Pero aquí aparecen otras cuestiones más que importante y que pasan, todos miran para otro lado, un intendente que solo se compromete a hablar con las partes que cada uno expresa lo suyo, pero lo más inquietantes es saber que a la población no le interesa absolutamente nada, la dimensión de un conflicto que pudo haber sido grave o la consecuencia que podría acarrear en el futuro.

Si no dos ejemplos absurdos sin sentido, porque a un repartidor de Soda y Agua que trabaja en forma independiente en el SUPER desde hace años, le dijeron saque sus cosas no le compramos más agua, ese hombre es precisamente el padre del Secretario General de Alimentación o porque amenazar con quitarle la ayuda a la Mutual Sindical que le sirve a los 1180 empleados para abaratar sus remedios.

No será que es una represalia por que no hicieron los que querían, que la gente se manifieste en la calle, que queme gomas o haga ollas populares así el conflicto alcanzaba ribetes nacionales?

Nadie puede creer que una de las empresas que mejor pagan a sus empleados en el país y que encima hacen como corresponde sus aportes pueda perder el objetivo por 2 mil pesos más o menos generar un conflicto de esta naturaleza y encima le pagan los días que cerraron.

Ahora este conflicto desnudo otras cuestiones ninguna institución se expresó oficialmente ni la CGT, Ni el Partido Justicialista (Aunque sí lo hizo en mi programa de radio), ni el Concejo Deliberante, ni los políticos, ni las distintas agrupaciones políticas cuando estaba en juego la paz social de una ciudad.

Apareció la mezquindad, sálvense como puedan, dejaban solo al joven secretario general, envidia, resignación ante el poder económico, no meterse con un tetra millonario, ningún legislador de la provincia o la nación de Entre Ríos dijo nada todos absolutamente miraron para otro lado.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla