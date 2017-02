Mientras otros hacen ruido con la política la realidad de la ciudad cada día está más critica

Parece mentira pero no hay peor ciego como el que no quiere ver y comprender las situación que atraviesa Concepción del Uruguay, hablando con empresarios serios y muy responsables de la Construcción por un lado Copul y por otro lado Pietroboni me decían en el mes de enero despedimos un promedio de 200 obreros y a fin de enero otros 50 mas no podemos soportar esta triste realidad de nuestro sector.

Uno observa como otras empresas solo le quedo el nombre por que prácticamente no tienen empleados y al Secretario General de la UOCRA, no se lo escucha reclamar por su sector y ni hablar de la CGT local que es ciega, sorda y muda.

Los empresarios cuentan una triste historia que Lauritto viene prediciendo para marzo lo que no sabe que los tiempos se le adelantaron, que las empresas no cobran desde Octubre, que no pueden hacerse cargo de las deudas y deben despedir empleados.

Para colmo de males autoridades de la Nación les han explicado que el panorama para este año para nuestra región es más que complicado porque según sus estadísticas en Entre Ríos después de Concordia, Concepción del Uruguay es la que más recibió por parte de la nación.

En los papeles porque en rigor de verdad ninguna obra comenzó y el análisis del Intendente que era lapidario y con números concretos hablo de 350 trabajos menos para marzo, está cerca de ese número en los primeros días de enero. Y recuerden ustedes que el Dueño de la planta de Tres Arroyo le saco al mercado unos 5 millones pesos justo para antes de las fiestas, por problemas que solo él sabe pero que atañen a toda la economía regional.

En este panorama no se puede hablar de política, hay que ser respetuoso de los que no tienen para comer, los que perdieron el trabajo y los que padecen distintas cuestiones laborales.

Hay que hablar con los empresarios de la construcción y escucharlos, independientemente que durante años ganaron dinero hoy tienen otra realidad y la consecuencia la pagan los trabajadores.

Hay que sumarle a esta realidad otro ingreso que estamos extrañando es el producto del turismo, paupérrimo a lo mejor la Fiesta nacional de la Playa Rio 2017 que empezó el sábado pueda aportar un atractivo especial para la región.

Otro verano mas sin ser opción, por Brasil, por Chile, Por Uruguay, por Carlos Paz, por Mar del Plata fuera cual fuera la razón los números hablan por sí solos.

Me parece por respetó a los que sufren hay que guardar los bombos y el asado para marzo.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla