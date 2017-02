Entrevista al Dr. Lauritto en el Programa de Juan Carlos Botta- 30 de Diciembre de 2016 - Segunda parte:

J.C.B.: Te equivocaste en algo este año?

J.E.L.: Si, la gran demanda que hoy tenemos es llegar a la gente con el agua, si bien tenemos el anuncio del 10 de noviembre, lo que uno está buscando es la fecha del llamado a licitación, el segundo tema es la Defensa Norte, ya prácticamente está, nos pidieron el último papel que faltaba. Estuvimos el martes de viaje, quiero agradecerle al Senador De Angelis que nos acompañó por el tema de la defensa y la presentación del proyecto del nuevo sistema cloacal. Sale a licitación la construcción de la nueva escuela de educación profesional en el barrio 192 viviendas (un complejo de 882 viviendas de villa las lomas sur) casi 62 millones de pesos, donde va a ir la escuela número 3 “Miguel Ángel Marsiglia” y el Centro Cultural que está avanzando, el otro tema es continuar con el sistema de pavimentación que este año vamos a llegar a 70 calles asfaltadas. Esto es en cuanto a obras que viene el dinero de afuera hacia dentro.

Y en segundo lugar, tratar de sostener el municipio sin convertir en variable de ajuste el trabajador municipal, es decir no hemos despedido a nadie, lo que si estamos tratando de ordenar en el caso de las cooperativas, haberlas bancarizados.

Pero nos faltan cosas, Nosotros tuvimos cuatro grandes temas, uno de ellos es la organización de los servicios de las 31 cooperativas, ahora el instituto provincial se está ocupando de ordenar con mucho esfuerzo los papeles en este tema, ahora hay que entender que hay 397 cooperativistas sociales que hay que tratar de sostener.

El otro tema es el de la Terminal, que está sin terminar, nosotros lo cumplimos, ahora lo que queda es ver si la Provincia avala la trasferencia gratuita de tres hectáreas.

El tercer tema es el que tiene que ver con la situación del basural, del punto de vista económico se está haciendo un esfuerzo enorme y ahora hay que ponerse en condiciones, estamos requeridos para poner orden a eso. Estamos pagando 515 mil pesos, pero también hay un acta acuerdo de una diferencia económica que se está reclamando por la parte concesionaria.

Pero lo que yo creo que viene otra etapa, trabajar mas el plano social, es el tiempo que nosotros nos queremos dar ahora, cuando asumimos dijimos que la comunidad necesita una reorganización y estamos contentos porque varias instituciones están trabajando en conjunto. La fiesta de la Playa, el Autodromo, el Centro Cultural Urquiza y todas sus actividades es una demostración que hay instituciones de la ciudad que colaboran; porque tenemos que ir en la búsqueda de instituciones con las que podamos trabajar en conjunto. Ahora si no podemos contestar con las obras básicas… eso me preocupa. El problema que tenemos nosotros es ser más eficientes y eficaces con el tema de las calles de tierra, la iluminación hemos mejorado, ahora se colocarán 150 columnas de alumbrado, la iluminación también es un reclamo de la ciudad..

El Otro tema es seguir pavimentando y asfaltando, hay exagerada calles de tierra en la ciudad, y la idea es tratar con Nación y Provincia lograr avanzar en esto. Y por supuesto el tema viviendas, en el cual continuamos gestionando para entregar y para aumentar la disponibilidad.

Mensaje del radioescucha Sosa Martínez: Quiero preguntarle al Dr. Lauritto si no le parece, que la casta política, los dirigentes políticos como Busti y Urribari, no lo han relegado a el de ser el Gobernador de la Provincia. Y lo otro es que si la única plata que recibe para hacer obras en la ciudad es la que viene de Salto Grande?

J.E.L.: Un Saludo para Sosa Martínez, que es un luchador. Le digo que nadie regala nada en política, lo que digo en nuestro favor es que uno ha sido leal, yo no saco los pies del plato, y a veces no pasa por un reconocimiento personal, pasa por respetar a la ciudad. Yo digo que ojala que el tiempo que venga las cosas se decidan mas en el territorio y no en el escritorio. Uno ve a veces esas personas que quieren corregir en el escritorio lo que no tienen en el territorio. Hoy mismo hay operaciones de ese tipo.

En cuanto a la construcción de poder, fíjense que Concordia supo construir poder y sostener pero tiene dirigentes con muchas diferencias entre si. Pero ustedes vieron el peso de los dirigentes de Concordia que estaban ayer en el Acto. Yo creo que Uruguay, Gualeguaychù y algunos sectores de Paranà tenemos que trabajar en conjunto. Por supuesto que se puede construir, y eso no es ponerse en contra de nadie. Lo que nos está faltando es construir algo a favor de nosotros mismos, lo que si es cierto que por allí nosotros dimos más de lo que recibimos, como Departamento y ciudad, le dimos más al peronismo, de lo que el peronismo nos ha devuelto.

Lo otro, este año lo que hemos recibido en dinero este año: 3,5 millones que nos dio el gobierno de la nación que se aplicó a las personas inundadas en la primera y segunda inundación.

La Provincia nos dio casi 5 millones de pesos para el plan de pavimentación.

Tenemos expectativas que venga de la nación dinero para el agua, que son 138 millones. (sería un endeudamiento de la provincia y el préstamo lo daría la nación).

En el caso de la Defensa, sería dinero íntegramente del gobierno de la Nación, 221 millones de pesos.

En cuanto al dinero para la nueva Escuela lo aporta el gobierno de la Nación, que son 62 millones de pesos.

En el caso del Centro Cultural, estamos hablando de 60 millones que los aporta el Gobierno de la Provincia.

Y la Pista de Atletismo, tiene un costo de 32 millones de pesos que los aporta la Provincia. La empresa italiana, viene el 4 de enero a realizar la última capa de fino para poder colocar la pista.

Quiero hacer una aclaración, quizás no es una obra para estos tiempos, pero también es cierto que está empezada en el 2011.

Ahora el dinero de Salto Grande no está llegando porque la CAFESG no está recibiendo dinero de la Nación. Así que hoy con dinero de la CAFESG, no estamos haciendo ninguna obra.

