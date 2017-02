Luis Osvaldo Carrozzo le pide a la Dra. que reparta los honorarios? Y comenta me denuncian a Jorge Urquiza? Y para colmo Gobbi secuestra un camión de Sandias? Y el criterio comun

El jefe de Gabinete de José Lauritto a cargo de la intendencia, reunió a sus dos doctoras predilectas Roció García y Patricia Sanabria para ser un hombre equitativo y pedirle a la Dra. Patricia Sanabria que divida los honorarios que gano.

Esta situación enojo mucho a la Dra. Sanabria, primero porque es una situación personal donde la determinación de que haría le corresponde a ella, segundo porque es invadir su fax profesional y tercero por que está cansada de que le envíen expediente donde solo tiene que firmar ella quiere actuar en las casusas donde tenga que escribir sus ideas y sus principios.

Alguien diría derramo el vaso de agua, un año acumulando cuestiones que nunca antes se animo a expresar. No son mujeres dóciles las militantes del PRO, se visten elegantemente, son seductoras pero tienen carácter una mezcla explosiva en las mujeres abogadas.

Por algo son las predilectas del jefe de gabinete pero ojo Don Carrozzo debe atender el problema de fondo que viene como una rosa con mucha espina.

Pero no gana para susto el recién regresado de sus vacaciones por Pinamar, donde apenas llego expulsaron al Jefe de la Policía de aquel lugar, volvió renovado y Lauritto le dejo la Intendencia a cargo y ahí le llega la denuncia que le hicieron a Jorge Urquiza y el tema de las Dras. Y encima Gobbi secuestra un camión de Sandias. No gana para susto.

Solo dijo me lo denunciaron por estar llenando con apoyo Municipal o cooperativistas los terrenos inundables del Club Rivadavia, flor de negocio hace.

Hable inmediatamente con Jorge Urquiza admitió la preocupación de Carrozzo, pero sin dejar de deslizar la frase esta Ga Ga El Dr. No se interioriza de las cosas, no pregunta y ahí no más le explique la razón de arrojar las ramas en ese lugar fue porque los camiones de las Cooperativas sociales por día podían llevar dos viajes al basural de Talita y en este sector hacen entre 6 y 8 viajes, cierto es son terrenos del Club Rivadavia, que seguramente cuando terminen de rellenarlos tendrán otra puesta en valor, pero hay que pensar que de esta manera se ahorra en combustible, se hacen más viajes y se puede poner en valor un sector de la ciudad que viene creciendo a pasos agigantados.

Y el tercer tema, el Director de seguridad según las normas procedió al secuestro de un camión de Sandias que vendía en la zona del Monumento, no cuestiono el procedimiento, cuestiono el sentido común, no era más fácil cobrar una multa, hablar con el vendedor que vaya a otro pueblo antes de proceder al secuestro. Ahora se encuentra y tiene miedo Gobbi por que la mercadería se puede echar a perder.

Quien aplica el sentido común, las normas son rígidas para un ex militar, pero estamos hablando de alimentos, del trabajador que vendía, del camión y varias cuestiones mas pero el fondo de la cuestión es que una cosa es la norma y la otra el sentido común, mire amigo aquí no se puede vender vaya a otro ciudad y no pierda su patrimonio.

Después nos preocupamos si el hombre no paga lo que corresponde quien se hace cargo de la mercadería que se puede podrir. Cuando uno va la secretaría de Desarrollo Social y le entregan un bolsón de diez alimento a la gente, un contrasentido que se debe por lo menos si no existen sentido común el Intendente deje por escrito que se debe hacer.

Por qué paradójicamente todo esto pasa justo cuando no está el intendente.

Sin dudas el Jefe de Gabinete no puede contestar las tres frases de Lauritto aunque arme carpetas muy bonitas de su gestión en este año

Es un mártir el Dr. Luis Carrozzo, un apostolado de la política debe poner paños fríos justo cuando el lord mayor no está.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla