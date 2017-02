Es importante resaltar el trabajo de los que trabajan ad honore?

Creo que es indispensable ahora como resaltar a los invisibles y aquellos que son solidarios y no dejar a nadie afuera es imposible pero tengo ganas de visualizar el trabajo en distintos lugares.

La gente está dispuesta a recuperar la fiesta y demostró con hechos concretos que no hay dirigente político que pueda ser capaz de destruirla.

Observar a los empleados de Transito hasta las 3,4 o 5 de la mañana, más allá que sea su responsabilidad trabajando por la ciudad.

A los Bomberos, a las ambulancias, a todos los que no tuvieron contratados, que no cobraron y no son políticos.

A los políticos que están trabajando con el Dr. Lauritto, a sus funcionarios aunque no fueron todos, a los Concejales, al Dr. Martin Oliva, que no tuvo empacho en recorrer cada rincón de Paso Vera, Banco Pelay, Camino a la Toma, tratando de buscar un huequito para que entre un auto más.

Ver a Claudio Carrizzo, el dueño de Big Lola, como hacia lugar levantando autos estacionados con sus manos para abrir una calle más de estacionamiento, lógicamente lo hacía con gente anónima para mí, decisiones de momento de desesperación, el evento merecía el máximo esfuerzo y de todas las ideas las cuales eran escuchadas.

No había funcionarios dando órdenes, había convecinos que se negaban a que la emergencia, la demanda y la gente los superen, había que darle una solución, era el capital que había que cuidar. Y vaya si lo hicieron.

Los cajeros con las responsabilidades que les cabía, los que cortaban y controlaban las entradas, los imponderables que iban surgiendo.

La gente que tenía la responsabilidad de las personas con discapacidad, el corralito que armaron, las cantinas que fueron socias con la organización los clubes Engranaje y Rivadavia.

Los insultos, lo malos tratos y malos momentos que tuvieron que soportar, porque en definitiva fueron convocados para un evento masivo y si había un problema no era de ellos era de la organización.

El intendente de la ciudad no tenía ni la menor idea de las cuestiones que surgían, todas absolutamente todas se buscaron solucionar, no se podía esperar que aprobaran alguna idea para solucionar algún tema especificó.

Lo que me sorprendió fue el hecho del respeto mutuo, la forma de rotación cuando veían a un compañero, compañera cansados, suplirlos y que el engranaje siga funcionando.

Nadie absolutamente nadie imagino más de 30 mil personas que fueran a la fiesta y paguen sus entradas, teníamos un concepto de que nuestra gente no le gustaba pagar y la verdad que cuando se generan esas fabulas, esos preconceptos terminamos creyendo que es una realidad en los hechos, y no fue así cada uno se supo ubicar en el lugar que le cupo.

Los políticos de la oposición también acompañaron el evento, respetando el segundo plano que les cabe, ninguno quiso sacar una ventaja para su raíz política.

Sin duda hubo una solo consigna en el subconsciente de cada vecino o visitante hoy es la Fiesta de la ciudad, es la oportunidad histórica que tenemos para recuperarla.

Errores muchos, avivadas también pero para eso hay tiempo, ahora es el tiempo de comprender y tomar dimensión que Concepción del Uruguay está capacitado para armar un espectáculo masivo, sin tener miedo a que no tenemos el elemento humano está a nuestro alcance disposición.

