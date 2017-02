Más de 30 mil personas pagaron sus entradas en cinco noches - La foto de un ante y un después

La vida es sabia tarda, trae aparejada mucha insatisfacciones pero al final pone las cosas en su lugar cuando las cosas se hacen para negocios de algunos siempre el resultado es “estamos invirtiendo” ahora cuando las cuestiones se resuelven con organización y en un solo sentido la gente el resultado está la vista.

Se terminó definitivamente la era Scelzista - Bisognista – Schepenista, tres ausente sin aviso (que en realidad fue mucho mejor para todas y todos, nadie los extraño) asimismo a la fiesta faltaron los boyeritos que se escondieron todo el fin de semana, el otrora Secretario de Turismo Sr. Jorge Gay más de una década organizando esta Fiesta para su jefes políticos, hoy tienen sus oídos saturados con la maravillosa música que tararea la gente, magnifica, ejemplar, Uruguay de Pie de Nuevo, sentirse orgullosos de saber que podemos organizar con transparencia, con participación, con dignidad, con organización, ver a funcionarios de la ciudad de Colon que estaban azorados y preocupados a la vez.

No hay daño más grande para un político que la gente ya no te tenga en cuenta ni para insultarte o para agradecerte, los destructores de los últimos doce años sienten en carne propia el escarnio público, nadie se acuerda de ellos, no hubo puestos de choripán, no hubo auto alquiler de escenarios, de sillas, puestos de bebidas, las más de mil entradas de favor que había por noche, no hubo camiones de arena o broza, no se repartieron los artistas.

Las mentiras salen a la luz, se acuerdan cuando afirmaban “ganamos mil pesos” al término de una fiesta o cuando mentían con la cantidad de público presente “metimos más 25 mil personas con los Palmeras”, por suerte soy memorioso para recordarles el daño que han hecho en tanto año de gestión. Ojala puedan pedirles perdón a Dios por su avaricia.

Cuando sale a la luz la metodología que utilizaban desde la prensa oficial en esa época, sumados a periodistas amigos, te genera bronca e indignación, hoy con 13.946 espectadores (mayores y menores) que asistieron el sábado a la noche a ver el show de Marama, se puede afirmar que no había más estacionamiento así que resulta fácil deducir que con 25 mil espectadores en aquella ocasión hubiera sido un caos, que les importa si el objetivo de ese momento fue logrado, estafar a la gente.

Hay que buscar los archivos de los diarios locales para saber la metodología de mentiras que usaban.

Concepción del Uruguay descubrió que todavía hay dirigentes y gente que quiere hacer las cosas bien de forma honesta y apostando por el convecino, fue reconfortante para la organización palpar, sentir el apoyo de la presencia como ocurrieron estas cinco noches.

No hay dudas Concepción del Uruguay recupero parte de su historia, seguro que hubo errores que deben ser corregidos pero tenemos futuro porque el respaldo de esta movida, NO POLITICO, fue tan contundente es el camino que marca el soberano.

La foto muestra sin dudas las dos realidades.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla