Año electoral complejo de verdad con resultados inciertos

Un gobierno como el de Cambiemos que navega en estrategias políticas que solo ellos conocen, no logran comunicar a la gente a donde van pero de algo están seguros que si no ganan las elecciones legislativas de este año 2017 son boleta en corto tiempo, con un triunfo el peronismo se reagrupa elige un nuevo conductor marcha hacia a delante.

En el peronismo hoy claramente dividido en tres grupos bien marcados, sin estrategias comunes y sin un hombre o una mujer que pueda aglutinar a todos.

Por un lado el kirchnerismo con una conducción clara y definida no discutida como es la ex presidenta Cristina Fernández, donde la tironean que tiene que ser candidata o por Santa Cruz o por Buenos Aires lógicamente un triunfo de Cristina en prov. De Buenos Aires le daría el aire que necesita para insistir por la presidencia de nuevo una derrota definitivamente la alejaría de esta posibilidad. Por ahora charlas, especulaciones y esperan el momento.

El otro sector del peronismo que por el momento especula, con su momento político en la cámara Baja y por tener un líder natural Sergio Massa. Solo esperan momentos muchas reuniones, muchas especulaciones muchos dimes y directes y esperan un llamado o alguna alternativa que le hagan ver otro horizonte. Massa podría se candidato por su provincia una jugada esencial y si tenemos en cuenta que podría competir con Cristina definirían la interna peronista.

Ahora hay otro sector del peronismo que no está comprendido en las otras dos líneas una cuestión que tanto cristina como Massa especulan con los números de las encuestas en vez ese peronismo que está muy suelto no encuentra un referente que los contenga.

En lo provincial y regional la cuestión es bien distinta, el peronismo en todas sus versiones no va a cuestionar la decisión de Gustavo Bordet, aunque muchos sepan que influye mucho sobre el Concordia en primer lugar y Sergio Urribarri en segundo, un combo que solo banca el peronismo de Concordia y el resto de la provincia rechaza aunque nadie se atreve a enfrentarlos por distintas razones.

Bordet sabe que solo puede subsistir con apoyo de la nación entonces no sabe si es indispensable jugar a todo o nada en una elección intermedia, tiene en claro que su primer objetivo es mantener la provincia con expectativas y el segundo en el año 2019 que el peronismo retenga el poder, como todo contador el hombre no da paso hacia adelante si no está firme y convencido.

Así que la mejor táctica es no desesperarse otros harán su trabajo y luego evaluara.

En la región la cuestión parece estar más resuelta en Cambiemos están decididos ir a interna por un lado el PRO propone como candidato a Juan Ruiz Orrico que contaría con la anuencia de Frigerio, el radicalismo sostiene que tiene que Guillermo Vázquez por que la UCR es el brazo político de Cambiemos. Ellos creen en los votos territoriales.

El socialismo nuevamente va ser de la partida con su estructura no hay decisión de quien serán los candidatos pero seguramente los nombres de Viale y Magni pueden figurar en la lista, las expectativas son inciertas.

El peronismo solo en la región se referencia en la figura de José Lauritto, que desde hace un tiempo viene referenciando al actual Senador René Bonato, eso sí solo referenciando por que el Intendente de Concepción del Uruguay, hoy y en los próximos meses tiene en su cabeza consolidar cinco o seis obras publicas (Defensa Norte, Plan Habitat, Red de Agua, asfalto y un par de obras mas) que le garanticen tres años de gobernabilidad y por otra parte sabe que los únicos lugares de la lista de Diputados que pueden entrar son el uno o el dos con mucha suerte.

Si él fuera el candidato el peronismo le tendría que garantizar el uno sin duda el político que mas mide en intención de votos en todo Entre Ríos, pero dudo hasta diría pensar esa posibilidad podría ser utópica.

Esto recién empieza pero paradójicamente todos están desesperados por ser y no se detienen a pensar cuantos me siguen?.

El peronismo renovador de la región navega un camino inentendible, coquetea con el peronismo, asegura que la alianza con Emilio Garbino Martínez está muy firme, arma alianzas con peronistas disidentes, presenta como candidato a Naldo Erpen, nadie sabe en qué lugar pero parece que lo importante es estar en la boleta.

Esto recién empieza mucha agua correrá bajo el puente pero todos están preparándose.