La nota más triste de la fiesta fue el Momento donde el manager de Marama decía el artista no se saca fotos con chicos discapacitados

Y la verdad que a mi ocultar estas cosas me parecen repugnables, ser directamente cómplice de actitudes que asume un señor que representa a un grupo que tienen mucha convocatoria en los jóvenes y que deberían ser ejemplos a seguir.

El mismo representante un rato después volvió sobre sus pasos, se ve que algo de conciencia tenia, pero la realidad que algunos no dimensionan sus palabras se creen dueños del mundo estableciendo paradigmas de con quien se deben sacar una foto y no hablo del grupo hablo del representante que se asigna un derecho que no le confieren.

Saben cuántos chicos con alguna discapacidad había una sola nena Down, que era fanática del grupo y creo haber contado tres o cuatro chicos más, cuánto tiempo puede demorar una foto con cinco o seis jóvenes nada absolutamente nada.

Muchas veces los representantes se creen más que el grupo y generan actitudes deplorables como estas.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta