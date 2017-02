Según nueva encuesta, Massa lidera la intención de voto en la provincia de Buenos Aires

De acuerdo al sondeo más reciente de la encuestadora González y Valladares, el líder del Frente Renovador se impone con el 40,7% sobre la ex presidente Cristina de Kirchner, quien obtiene el 35,6%. Al tercer lugar queda relegada Elisa Carrió, con el 28,3%.

Por otro lado, el tigrense es quien ostenta menor imagen negativa. Un 46,1% asegura que no lo votaría, contra un 55,4% que no votaría a CFK y un 54,2% que no lo haría por "Lilita".