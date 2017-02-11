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EXHIBICION DE LISTADOS COMPLEMENTARIOS PROVISORIOS 2017

PostDateIcon Sábado, 11 de Febrero de 2017 12:47 | PostAuthorIcon Author: Juan Carlos Botta | PDF Imprimir E-mail

EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1000/13 Y CIRCULAR 5/16 DE JURADO DE CONCURSOS – CGE LOS LISTADOS COMPLEMENTARIOS PROVISORIOS 2017 SERAN EXHIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LA SUBSEDE DE LA LOCALIDAD DE BASAVILBASO DESDE EL PROXIMO DÍA LUNES 13 DE FEBRERO AL VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017 EN EL HORARIO DE 08:00 A 11:00.

SOLO EN ESOS DIAS LOS INTERESADOS PODRAN CONSULTARLOS PARA REZALIZAR LOS RECLAMOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS

Dirección Departamental de Escuelas Uruguay

e-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Dir. 25 de Agosto 605

Tel: 03442-427151

 

 
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Tel: 03442-442735 - E-mail: info@eldisparadoruruguay.com.ar
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