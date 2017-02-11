EXHIBICION DE LISTADOS COMPLEMENTARIOS PROVISORIOS 2017
EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1000/13 Y CIRCULAR 5/16 DE JURADO DE CONCURSOS – CGE LOS LISTADOS COMPLEMENTARIOS PROVISORIOS 2017 SERAN EXHIBIDOS EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y LA SUBSEDE DE LA LOCALIDAD DE BASAVILBASO DESDE EL PROXIMO DÍA LUNES 13 DE FEBRERO AL VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017 EN EL HORARIO DE 08:00 A 11:00.
SOLO EN ESOS DIAS LOS INTERESADOS PODRAN CONSULTARLOS PARA REZALIZAR LOS RECLAMOS QUE CONSIDEREN NECESARIOS
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay
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Dir. 25 de Agosto 605
Tel: 03442-427151