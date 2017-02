El mayor fracaso de Lauritto fueron las calles de la ciudad en un año complicado

El Círculo rojo de Lauritto no puede creer el descarnado análisis que hace el jefe político cuando mira toda su gestión y la de sus funcionarios por dos motivos cuando Lauritto habla de política lo hace a fondo y con una escala de argumento que muchos quedan paralizados y además son pocos los que se animan a enfrentar a su jefe político porque sin dudas tiene un sin número de información donde no deja duda en ninguna apreciación.

Sobre sus funcionarios sin dudas la figura de Martín Oliva es el que cumple las reglas de las tres preguntas de Lauritto el único que emerge hoy que ha podido canalizar el contacto con los barrios, el hablar con la gente, con el vecino, con otras expresiones políticas, muestra gestión y sobre todo la gente lo reconoce como honesto.

Sería un ideal sucesor, pero él no quiere, ama su profesión y este corto tiempo le demostró que el Municipio es para estar tiempo completo.

Los concejales oficialistas han perdido el olfato que tenían en la 8 de junio, está claro que tienen otras funciones y a lo mejor no le dan los tiempos para estar en todos lados, pero para crecer hay que tener contacto con el barrio, seguro que en la mayoría de esos lugares los iban a putear, la gente se desahoga te tratan mal pero es un costo que hay que aguantarse y no lo hicieron por lo menos este año.

El intendente debe asumir su responsabilidad política, pero tuvo un año difícil, inundaciones, problemas personales, falta de obras, no pudo, no supo o no alcanzo a comprender que el mayor reclamo de la gente eran las calles, los servicios esenciales y no las grandes obras que por otra parte este año no empezó ninguna.

No le echo la culpa al gobierno nacional, solo se nota el esfuerzo que todavía hace para controlar el dolor ante las necesidades de la ciudad difícil pero la gente no es responsable de los que nos puede pasar demanda cuestiones básicas.

Se equivoque con algunos funcionarios pero no son el fondo de la cuestión es una parte ínfima del problema que también tendrá que evaluar.

Por suerte encontró en la oposición de la ciudad una ayuda que no esperaba y que espero pueda darle forma en el transcurso de este año, con temas muy importantes y sobre todo necesarios, no encontró egoísmo, encontró un canal valido de comprensión y ganas de ponerle el hombro a la ciudad.

Cuando hablo de las calles lo hago en función de algo que es comprensible, si a la cantidad de camiones que cargan muchos kilos, materiales de construcción, electrodomésticos, repartidores de productos lateos, Cervezas, Gaseosas, bebidas alcohólicas etc., etc, que circulan por las calles de la ciudad es comprensible que ninguna calle resista, había que poner en funcionamiento el trasbordo de los camiones y no se hizo.

Por otra parte las más de 1900 cuadras de tierra o ripio donde no pudo poner un servicio que se ocupe del mantenimiento trabajando en cada barrio, no se le puede echar la culpa al clima, a la falta de maquinaria o a la falta de gente hay que hacerse cargo y sin dudas la calles en su conjunto son la gran falencia. Y esta bueno que José Lauritto en la intimidad reconozca que en esta materia fallo.

Secretaria Privada: Define la situación como que no atienden a la gente no buscan un compromiso en la charla solo una atención fría.

Secretario y Jefe de Gabinete: Está más preocupado en que no le pida la renuncia que en la importancia de su rol. Es un cargo para alguien más joven con compromiso de gestión.

Secretaria de Salud: Es responsable pero tiene una virtud hacer la plancha ningún problema le explota.

Secretaría de Desarrollo Social: Encontré un equipo que tuvo todo el año problemas serios, siempre detrás del problema y que supo canalizarlos. Mantienen un perfil bajo y compromiso que es importante.

Secretaria de Hacienda: A pesar que muchos no quieren al contador hizo un buen trabajo, logro hacer un colchón de dinero que me permite tener tres meses de tranquilidad por ahora.

Secretaria de Gobierno: Trabajo todo el año en soledad, sus compañeros empezaron a conocerlo y ganar confianza hace poco tiempo atrás.

Secretaria de Turismo – Deportes – Cultura: Fue la Cara de la ciudad la que mostro un accionar distinto con resultados dispares pero con mucho esfuerzo y comprometido en el proyecto.

Las distintas Coordinaciones: Con resultados dispares las de obras públicas solo tapando huecos y donde la ciudad realizo los mayores reclamos.

Evaluar el complejo sistema de las cooperativas es muy difícil, ahí se conjugan conformaciones, liderazgos, lo más importante es que la gente dice los únicos que trabajan son los cooperativistas esa mirada indica algo que hay que saber leer.

Tuve que pedir a los Ing. Alejandro Rojas y Roberto Suchetti que me dieran una mano, el Ing. Rubén Del Sart ahora es un libre pensador y está enojado.

El vice Intendente: Es realmente un hallazgo hoy puedo afirmar que es el único diferente que comprendió la consigna que imagine para todos desde el 10 de diciembre del 2016.

Los concejales propios los siete me demostraron lealtad y capacidad de trabajo pero para afuera no creció ninguno.

El Disparador Uruguay

