Que pasa otra vez en el hospitalito ¿ Ahora falta la carne

Los que frecuentan seguidos a Lauritto todavía retienen en sus oídos la frase “me tienen podrido de afanarles a los abuelos” pero no se quedo con eso tomo medidas y fue de sorpresa a visitar a los abuelos.

Me llenaron la cabeza con la conducción de Valdunciel y lo saque ahora después de un año y dos meses me doy cuenta que me equivoque, puse dos gestiones una se fue, ahora la conducen personas de mi mayor confianza, pero parece que adolecen de mucha ingenuidad como puede ser que se produzca el robo hormiga de alimentos que pertenecen a nuestros abuelos.

El Hospitalito lo recibieron con una caja de 1, 2 millón pesos en efectivo, mas tarjetas Sidecreer, mas los ingresos por las retenciones de sus sueldos aquellos que lo tienen, mas el depósito que dejan los abuelos en la Caja fuerte para las necesidades varias diarias de los abuelos.

El Dr. Lauritto no puede tapar el sol con una mano, no me consta quien es el pícaro o los picaros que le puede servir un kilo o mas de carne por día para llevar a su casa ahora cuando alguien llega a esto toco irremediablemente el fondo de su bajeza y en mi caso personal creo que estas cosas no se pueden cubrir hay que sacarlas a la Luz.

Hay mucha gente diría el 99% de los empleados que trabajan allí que son honestos, responsables y ha hecho muchas cosas por el hospitalito y no podemos generalizar en el boca a boca son todos por que no es así, hay que sacar a las manzanas podridas allí llegan gente que construyo la historia de la ciudad y no importa porque motivo, importa que fueron en busca de terminar sus día con dignidad.

Me parece que hay lugares estratégicos, sensibles, complicados que se necesitan funcionarios de 24 horas por día y el hospitalito es uno de ellos, no hago juicio de valor sobre las actuales autoridades creo que el dinero, el alimento , la atención, la salud y muchas cuestiones más deben estar permanentemente controladas.

Si no tienen tiempo o son funcionarios de media jornada se debería pensar en buscar gente de tiempo completo.

Y en próximas ediciones hablaremos del cerámico mal colocado y que levanto, de la mujer esposa de un funcionario a plazo fijo, de la tarjeta Sidecreer y otras cuestiones que hoy pasan en el hospitalito.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta