Ezequiel Vanduciel el proyecto para contrarrestar al scelzismo – bisognismo – shepenismo

Quien lo diría, icen que no hay peor astilla que la del mismo palo, es la hora de los jóvenes y la política de la ciudad siempre se movió con dos espadas o dos figuritas para consensuar y donde cada uno este de cuerdo a sacrificar a cada jugador de su equipo.

En este caso particular la estructura del scelzismo ya juega a Marcelo Bisogni como el sucesor de Lauritto, ahora desde el laurittismo le han hecho llegar el mensaje que Bisogni es una carta negra, como por mucho tiempo lo fueron Carlos María Scelzi o Fidel Baldoni en cambio Ezequiel Valdunciel es una carta aprobada para la discusión final.

A más de dos año de una elección que no sabemos en qué contexto se puede dar nadie deja nada librado al azar y vaya si es un avance importante todavía Lauritto no decidió si pondrá un hombre propio pero por lo pronto se aviene a que no le digan no hay candidatos y lo ponemos a Schepens hoy las reglas las pone Lauritto.

La gente de Ezequiel Valdunciel tiene un solo horizonte por delante hablar cara a cara con la gente y el tiempo dirá para que están.

Algunos dirán un candidato a esta altura se quema y otras con experiencia te aseguran que si no hablas con la gente no tenes posibilidades.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta