Payo Paolassi: Dos caras de una misma moneda ayer festejando con Cambiemos hoy con el peronismo

Las fotos son elocuentes, no dejan dudas y marcan definitivamente que la política para algunos actores sociales es el arte del todo vale y lo más importante es que parte de la torta me llevo.

Sin dudas hago mención en el articulo “el mayor fracaso de Lauritto” del crecimiento de Martín Oliva que es integral, político, social, estructural y de mucho compromiso y asume en función del peronismo una dialogo interesante y sobre todo que el significado de su palabra no tiene un doble mensaje no así la del Sr. Paolassi a los hechos me remito.

No obstante mi apreciación que es personal este encuentro de José Paolassi unos de los referentes del peronismo renovador que responden a Jorge Busti con el Dr. Martin Oliva es importante y constructivo en la política y que este dialogo político lo asuma un hombre que recién se sumo a la vida política hace un año medio atrás habla muy bien de él, refleja sin dudas dos cuestiones la confianza que le tiene Lauritto y la construcción en silencio y en forma reservada que viene desplegando Oliva.

No hay que olvidar un detalle Lauritto de por si es desconfiado y si desliga un tema político, orgánico como este sin participación del PJ departamental o la suya propia es una muestra de confianza muy fuerte.

IMPORTANTE REUNION EN LA BUSQUEDA DE LA UNIÓN DEL PERONISMO

En la mañana de hoy se llevó a cabo una reunión entre el Presidente de Honorable Concejo Deliberante, Dr. Martín Héctor Oliva y el referente del Frente Entrerriano Federal, profesor José Paolazzi.

En el transcurso de la misma el profesor Paolazzi hizo referencia a la reunión que realizara su agrupación a nivel provincia y se habló fundamentalmente sobre la búsqueda del acercamiento del peronismo desde el Concejo Deliberante, trabajando en común el Bloque oficialista con la concejal Paola Delese, quien responde el Frente Entrerriano Federal, buscando sobre todo brindar un mejor servicio a la ciudadanía.-

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla