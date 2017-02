Qué difícil es comprender la política?

Leía una gacetilla que llego a muchas redacciones y la verdad no alcanzo a comprender aparentemente se ha creado una agrupación de “Libres Pensadores” dentro del peronismo donde la hacen una nota al gobernador pidiéndoles elecciones internas.

Pero donde muestran una manifiesta división interna dentro del partido Justicialista departamental, dado que el pedido lo hace unos de los integrante del PJ dptal.

Si no existiera esta división el pedido lo tendría que hacer el Pj oficial me parece, pero como la política ha cambiado tanto, ahora existen las redes sociales y otras metodologías de comunicación por eso que expreso que me resulta difícil analizar los movimientos del peronismo.

Por ahí cuando uno es desconfiado empieza a mirar hacia adelante y habré el paragua no será que arman algo para luego vender el paquete?

Que significara dentro del peronismo ser un “Libre Pensador” sin herir susceptibilidades son los mismo de siempre que han estado en un lado o en el otro, Perón decía pero ya está muerto la única verdad es la realidad lo que significaba lo que haya construido cada uno en el espacio social, cultural, laboral o cualquier otro que le toco en la vida.

El PJ es complicado de por sí, ahora parecería ser hay otra metodología de conducción.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta