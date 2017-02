Edgardo Kueider Secretario General de la Gobernación vino a charlar y a asegurarle a los empleados de LT11 que sus trabajos no corren peligro

Vestido muy elegantemente, muy bien acompañado llego con una morocha esplendida, que la verdad no sé si era su señora o su secretaria o alguna otra funcionaria de su cartera a mi me llamo la atención que se quedo en la esquina de Estrada y Leguizamón con teléfono en mano y charlando permanentemente, en los 45 minutos que estuve en la Radio Madre nunca entro al edificio.

Una visita plagada de interrogantes, lógicamente desde mi punto de vista que desconozco como se mueven los funcionarios, llego a la ciudad en avión no puedo asegurar si era privado o de la gobernación y de aquí se iba a Buenos Aires.

Otra particularidad que me llamo poderosamente la atención, el hombre de mayor confianza del gobernador Gustavo Bordet, no lo esperaba ningún funcionario local, ni provincial, ni legislador, lo esperaba el periodista, ex militante de la Campora y reciente abogado Valodia Nichajew, paro su vehículo en la esquina vino corriendo a buscar a los representantes sindicales de los trabajadores de LT11 y los llevo hasta la esquina. Me preguntaba habrá cambiado el protocolo.

Luego lo consulte al periodista si había sido nombrado funcionario y me dijo que hizo de chofer o secretario en la ciudad en función de la amistad que adquirió militando para el mismo Kueider, todo un espaldarazo político, para este ex camporista, pero la cosa no termino ahí me Dijo Nichajew después lo llevo a saludar al Intendente de la ciudad José Eduardo Lauritto y clavo una hora más de charla y una vez terminada la reunión lo acompañe para que aborde su avión nuevamente acompañado de la misteriosa Morocha que no dejaba de hablar por teléfono.

Y la otra cuestión que me llamo la atención es que solo para respaldar a la gente de LT11 estaba el Gremio AOEM con Mario Barberan a la cabeza y el del Sindicato de la Alimentación también acompañando Matías González.

Ahí pregunte y los gordos de la CGT local no vinieron, los empleados de LT11 no son trabajadores, algunos me dijeron no están practicando con distintas batucadas de cara a la movilización que están preparando, otros están realmente gordos y les cuesta moverse del centro.

Son chascarrillos necesarios para mostrar la clase de dirigente que tenemos.

Una reunión atípica donde el gesto de Edgardo Kueider, que siendo sincero este es un conflicto nacional y el gobierno provincial quería mostrar que estaba al tanto, preocupado y atento a las distintas derivaciones. Mostrando que los empleados no están solos.

El Secretario de la Gobernación también se tomo 30 minutos para hablar con el director de LT11 Abelardo Santangelo que conserva un perfil bajo y cuesta escuchar su voz.

Ahora la realidad de los trabajadores de LT11 se puede leer de distintas maneras, tranquilidad en cuanto a la estabilidad laboral, recordemos que le habían dejado sin contrato a tres empleados a los cuales en febrero lo tomaron nuevamente con un sueldo paupérrimo, un cooperativista de Lauritto gana muchos más.

La pagina de la radio LT11 que tenía varios empleados fue dada de baja y ahora hay una privada que parecería reemplaza a la misma. Se acuerdan el acuerdo político que había con el Diario la Calle para que suban toda la info que producía tanto FM Arenas y AM LT11.

La radio FM Arenas paso a ser repetidora, todos reclaman las voces de la ciudad y la región, lo dijo Edgardo Kueider, pero la única realidad es la verdad decía alguien muy conocido hoy esas voces no tienen espacio.

Una visita con un gesto auspicioso, ahora plagada de cuestiones inentendibles donde el hombre de mayor confianza del gobernador de la provincia si no hubiera sido por el gesto del reciente abogado Valodia Nichajew el Secretario de la Gobernación hubiera llegado en remis.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta