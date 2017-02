Otra vez el agua complica a Concepción del Uruguay

Los más de 170 milímetros que cayeron por más de doce horas en la Histórica, sacan a flote la real falencia que tiene la ciudad la mala calidad de los servicios, la falta de planificación, hace años nadie piensa en la gente, solo había que crecer sin saber si la ciudad necesitaba pensarse de otra manera, si había servicios y cuantas cosas más.

Contra la naturaleza es difícil luchar y aun si la desafiamos haciendo cosas que no deberían hacerse, muy pocos barrios escapan a la realidad que sufrió la región , algunos barrios más que otros se vieron afectados de distinta manera, ahora solo queda ocuparse de los hogares más sensibles.

A Este Intendente parece que cada comienzo de año la naturaleza le tiene reservada una sorpresa, el año pasado dos inundaciones al final de año una caída de 100milimetros de agua y la ciudad sucumbió hoy con 150 milímetros el problema se sigue agrandando, pero no es hora de buscar responsables, es hora de ocuparse de realmente lo que la pasaron mal y preguntarse por qué?

Mi barrio, mi casa no escaparon a la realidad del agua ahora conozco de familias y barrios completos que la pasan mal y la van a pasar mal hasta tanto puedan recuperarse de rearmar su hogar.

Que explicación se le da a esos vecinos, la naturaleza, cuestiones imprevistas, seguramente el gobierno tenga razón y también cuando diga que para soluciones integrales deberán esperar ahora debemos ocuparnos de los más necesitados, que por desgracia no son pocos.

Es importante destacar que el gobierno municipal, funcionarios y empleados se ocuparon del tema, pero no después si no desde el mismo momento, también Bomberos, Hospital, Río Seguros, Defensa Civil, etc, etc, seguramente me olvido de muchos pero la cuestión de fondo no está en la agenda inmediata, en estos momentos hay que atender la emergencia.

Porque no solo la inundación es lo que prevalece si no los accidentes automovilísticos que generan estos inconvenientes.

Cuando salga el sol será el momento de charlar sobre las cosas que pasan en nuestra ciudad.

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla