Massa no descarta un eventual acuerdo con Randazzo

Afirmó que hay dirigentes peronistas "valiosos y con capacidad de gestión" y convocó a construir "un espacio moderno"; aventuró que en abril habrá definiciones

A pocas horas de ratificar en TV su alianza con la líder de GEN, Margarita Stolbizer , el diputado nacional por el Frente Renovador, Sergio Massa , no descartó un eventual acuerdo electoral con el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo , una carta con la que el PJ quiere llegar a las legislativas para enfrentar a Cambiemos.

Hábil a la hora de declarar, Massa dejó en claro que el armado electoral no es "una cuestión de nombres ni de sellos", sino de programa y "valores". "Hay muchos dirigentes peronistas valiosos con capacidad de gestión y mucho para dar, y también hay muchos otros que en nombre del peronismo terminaron enriqueciéndose de manera personal y tienen que rendir cuentas en la Justicia", afirmó Massa en una entrevista con Radio Mitre.

Cuando le preguntaron si compartiría una lista con el ex funcionario kirchnerista, quien aún no confirmó si competirá o no en los próximos comicios, el ex intendente de Tigre jugó al misterio pero no lo descartó. "Me parece que eso se va a dar a lo largo del año. No es un tema de nombres, es un tema más profundo. Queremos trabajar con aquellos que creen en la educación pública como un valor y que la economía tiene su motor en las pymes y el mercado interno", señaló.

"Me esquiva la pregunta", le reprochó el periodista. Massa lo negó y aventuró que habrá definiciones recién en abril próximo cuando se realicen los congresos partidarios. "Abril es el momento que tenemos los congresos de las distintas fuerzas políticas y ahí se va a empezar a ver el escenario. No sé qué es el PJ unificado o no. Este no es un problema de sellos sino de valores", insistió.

Tras regresar de sus vacaciones, Massa no solo simuló un lanzamiento de su frente con Stolbizer, también dejó importantes definiciones sobre su futuro político. Primero diagnosticó que el pasado había dejado al peronismo signado por la corrupción y el populismo y, luego, dijo que él iba a ser el encargado de curar las heridas del PJ.

Hoy reiteró que aspira a construir "un espacio moderno" al que convocó a peronistas, radicales y progresistas. "Creemos en que hay una necesidad en la Argentina de que radicales, peronistas , progresistas que sientan la vocación de una alternancia política construyamos un espacio moderno e inteligente y que siembre la idea de que se pueda hacer de manera transparente", remarcó. Massa, que lucha contra la polarización entre Cambiemos y el FPV, no quiere que la discusión gire en torno a "quién es menos corrupto".

La idea de juntar a Massa con Randazzo es impulsada por algunos referentes de peso del PJ, como Miguel Ángel Pichetto. En una entrevista con LA NACION, publicada el 29 de enero pasado, el jefe del bloque de senadores del FPV llamó a construir un espacio común que integra a ambos dirigentes. "Las primarias podrían ser la salida para la construcción de un peronismo democrático. El peronismo tiene que terminar con algunas taras autoritarias", aseveró.

t-decoration: none;"> Franco–Cristóbal que se destacan aquí al lado, hablan de un país que vive discutiendo “quién lo hace” y no “qué hacemos”. La lógica de la ruptura en dos supuestos bloques encubre las razones del fracaso, embrutece y hace perder tiempo. Y es un tiro en el pie para sus propios reproductores: cuando uno hace lo mismo que criticaba, queda en evidencia. Muestra la hilacha de la mentira, de la improvisación y del después vemos.

Dos de los casos señalados son verdaderamente serios, porque hacen más al funcionamiento de las cosas que a los principios, siempre discutibles y perfectibles.

El de Daniel Angelici pasó casi sin pena ni gloria, como si se tratara de un asunto menor de partiditos de fútbol que, de última, todo el mundo sabe que se arreglan. No. Angelici tiene influencia en áreas claves del Estado, como la Justicia y los principales organismos de control e inteligencia. Fue denunciado como un operador oscuro por Lilita Carrió, que opositora no es. ¿Por qué pensar que trata a los jueces “de veras” con modales e intenciones distintos a los que usa con los del Tribunal de Disciplina? ¿Porque son más instruidos? ¿Sería capaz de hacer cualquier cosa para defender a su amigo Macri como a su querido Boca y volvería hacerla sin arrepentirse, tal cual él mismo dijo, aún sabiendo que hizo mal? ¿Cómo entra el concepto “Cambiemos” en el Universo Angelici? Estamos hablando de “cómo funcionan las instituciones”, caballito de batalla de la anterior campaña electoral.

La emisión monetaria es otro tema de interés general concreto. Se sabe que la economía no arranca, que el “segundo semestre” ya nadie sabe cuándo empieza, que la “lluvia de dólares” ni llovizna fue y que el ajuste aprieta más que Angelici. Las actuales autoridades niegan el problema, con lo cual no hacen más que parecerse a las anteriores. Cada vez son más los analistas que ven peligrar la meta inflacionaria del 17% para este año.

Me dirán que el caso Franco-Cristóbal no es moco’e pavo. Pero quisiera evaluarlo con más información.