Indudablemente la Municipalidad tiene cuestiones pendientes y temas sin resolver

No es una cuestión para presionar a nadie, ni echarle la culpa absolutamente a nadie solo que es necesario poner sobre la agenda de la ciudad todos los temas que no me caben dudas hay gente trabajando en ellos, ahora cuando el intendente debe fijar las prioridades estas áreas quedan relegadas.

Todo tiene una razón de pronto en un mes la lluvia pone al descubierto como están nuestros servicios básicos y los pocos recursos que hay tienen que ir orientados ahí, se viene la discusión salarial, llega marzo fecha tope que puso el Intendente y el vice Intendente para su solución o dejarlo definitivamente.

Temas sin resolver:

Área de la mujer – Funcionando a medias

Hay una casa alquilada hace varios meses para trasladar al Juzgado de Falta pero los empleados no quieren ir?

Refugio para mujeres golpeadas? No se vislumbra

Centro antirrábico sin funcionar?

Infraestructura?

Terrenos Municipales?

Qué pasa con los empelados procesados en Comercio?

Algo extraño pasa en el Juzgado de falta?

Hospitalito?

Terminal?

Ex Desarrollo Social abandonado?

Al Fapu lo pintaron para colgarle leyendas?

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta