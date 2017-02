Apostillas en Colonia Elia

Echaron a los pocos periodistas que no eran parte del gobierno –

Una medida que sorprendió porque esta circunstancia ocurrió cuando llego el gobernador, la divina y eterna directora de la Prensa Oficial del gobierno Entrerriano dio esa orden saca “a los periodistas” y la realidad que de la región éramos tres.

Pero este hecho sorprende mas por un convecino también abonado al poder hace años en Paraná, un itinerante funcionario y una rubia tenían que hacer cumplir esa orden, como el convecino me conocía se hizo el boludo y se fue, entonces la otra señora rubia ella, de mal carácter no sé por qué motivo? procedió a esa orden, los únicos periodista que pueden quedarse es la prensa oficial me dijo y me echo.

Después volvió la rubia, divina con una gran sonrisa a decirme que podía hacerle una entrevista al gobernador que por otra parte fue el único que se la hizo, ahora la hipocresía de esta rubia es alarmante como expone al gobernador cuando cree que poco menos somos subversivos.

Porque si no quería que contáramos lo que el gobernador dijo con lujo de detalle lo vamos a expresar.

El perro del Intendente Ramón Barrera mordió al primo de Intendente Enrique Cresto.

Se ve que en Colonia Elia hasta los perros están educado para defender el territorio y más si ese actor social es de Concordia todos están a la defensiva.

El primo del Intendente con su mismo apellido funcionario él, funcionario también, contaba que era la primera vez que venían a Colonia Elia, que suerte le dije hasta hace muy poco el ripio era la característica de la ruta, mientras observábamos como continuaban los trabajos del asfalto para unir al pueblo con la ruta.

Varios testigos de la charla el vice intendente de Colonia Elia presente también con su perro eso si era un animal cualunchi, aunque mansito lo miraba al concordiense.

Y más aun cuando hablaba de cómo su ciudad prepara a sus candidatos, Enriquito es el sucesor de Bordet ya no hay dudas en Concordia y trabajamos para eso.

Le digo pero ustedes son privilegiados han recibidos 1.030 millón del gobierno provincial y nacional si me responde rápido de reflejo pero nosotros vamos todas las semana a provincia a la nación y tenemos equipos técnicos políticos para que nos reconozcan nuestros trabajos.

El Comisionado de la Criolla salto con su comentario mire le dijo en mi pueblo sobra tierra, pero ninguno de los habitantes puede llegar a los requisito del IAPV, por que la mayoría de los que no tienen casa son empleados en negro o golondrinas o trabajadores eventuales y desde diciembre del 2015 no recibimos absolutamente del gobierno provincial o nacional.

Sabe lo que vamos hacer ahora como gestión propia regalarle a esa gente un terreno y que ellos construya con el esfuerzo propio su casa.

Que injusta es la vida a veces.

Alfredo Daniel Francolini presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV)

Sigue sosteniendo que el gobierno nacional le debe dinero y que en el año 2016 y lo que va del 2017 no le dieron un peso para construcciones nueva, que todo lo que se hace es por gestión provincial.

Que espera esta situación se destrabe este año pero que debía decirles la verdad porque usar hoy esta herramienta como proyección política la ve muy difícil.

La directora Administradora de Vialidad provincial M.M.O. Alicia María Benítez

Hizo el mismo análisis que Francolini no hemos recibido ningún aporte de la nación absolutamente nada, estamos trabajando con fondos provinciales con obras y no podemos prometer absolutamente nada no tenemos garantías de nada, aunque tengamos trato con el gobierno nacional de las palabras a los hechos hay mucho trecho.

José Eduardo Lauritto no fue a Colonia Elia en su lugar apareció Luis Carrozzo cuando terminaba el acto llego caminando con secretario nuevo eso sí estuvo para la foto y los aplausos de la exposición del gobernador de la provincia.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla