Visite el Centro de Integración Familiar (ex CAMER) distintas sensaciones me invadieron

Por un lado encontré a un personal que mantiene con limpieza extrema las instalaciones que adolecen de muchas falencias, las cuales se podrían poner en valor pero a lo mejor hay otras prioridades.

Mi sorpresa fue mayor al ver a dos menores 9 y 12 años convivir con el personal y los cuidadores que están de noche, chicos que están atendidos, cuidados por el personal, los llevan al médico, es mas al más chiquito lo traían del dentista, al equipo interdisciplinario etc. etc. etc.

Pregunte por sus padres y la madre los va a ver una vez por semana, el padre tiene impedimento legal muy serio, uno de los chicos tiene una discapacidad y la ayuda económica la recibe su padre, los chicos están judicializados desde noviembre del año 2015 en ese momento la Lic. Rocío Aranda a cargo de Desarrollo Social los derivo ahí con anuencia de la justicia, pero desde ese momento los chicos están ahí, me preguntaba no habrá una familia sustituta?.

Hoy Mariela Moreira es la encargada o directora Centro de Integración Familiar y me comentaba es difícil la situación de estos chicos la Municipalidad los lleva y los busca del colegio y entre toda la comunidad educativa de este centro unos 30 docentes y resto de personal administrativo y 37 alumnos tratamos de brindarle una contención que no tienen.

Pero entre las falencias que existen juegos para chicos de maderas con astillas que no se pueden usar, falta de presupuesto entre otras cosas porque después del drama de las criaturas todo lo demás es poca cosa.

Pregunte si en su gestión habían ido los concejales y me dijo que no que no sabía si no la hacían por que conocían las instalaciones y las necesidades y cuando no hay repuestas nadie viene.

Es indudable que son instalaciones o lugares complejos que las soluciones muchas veces no están a la alcance de la mano ahora la presencia de funcionarios electos por el pueblo es más que necesaria a veces sirve para contención de los mismo empleados.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta