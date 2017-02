Que pasa en tránsito? Que le pasa al militar Gobbi? Se cree que todavía al gobierno lo manejan los milicos?

El día lunes, después de los más de 200 milímetros que trajeron aparejado problemas en todos los barrios y cuando la lluvia aun persistía fui hasta el municipio a buscar una evaluación de los daños que había provocado el temporal y también a cancelar un plan de pago que había hecho.

Estacioné el auto enfrente de la municipalidad, como lo muestra la foto, como se puede apreciar y además la redacción de la multa indica que ocupaba un 20% del paso al peatón. Ustedes pueden ver la foto que no es así.

Cuando descendí del auto no había inspectores, ni gente que cobrara el estacionamiento, la llovizna era persistente y era lógico que no estuvieran, pero cuando salgo me encuentro con una multa, toda mojada, diciendo estaba mal estacionado.

Miro a los costados, autos mal estacionados en cuatro lugares diferentes en la misma cuadra, hasta en la Justicia y ninguno tenía infracción.

En ese momento recibo la llamada del Concejal Carlos Dutra (Cambiemos) que había observado todo lo sucedido y me dijo: yo te salgo de testigo. Me entrego la foto que comparto con ustedes. Es claro que estas cuestiones son hechas a propósito y esa no es la función de la municipalidad, con lo que pasó en la ciudad que haya funcionarios que se preocupen por hacer esto es inexplicable y vergonzoso.

Fui hablar con el Juez de Faltas y no me pudo recibir por que las actuaciones no le llegan hasta dentro de 10 días. Tenía la posibilidad de ir la Fiscalía pero si las actuaciones no llegaban hasta de dentro de 10 días no tenía sentido.

Pero ahí no termino la cuestión. Recibí otra llamada y me dijeron que desde el tercer piso me estaban observando cómo había estacionado y lo llamaron a Gobbi para ordenarle que me haga la multa. Pero con la información que me dieron agregaron que había 8 personas más, todas se reían y gozaban por esta cuestión, pregunté sus nombres y me los dieron, también sus cargos. Mientras esto sucedía, a sólo cinco metros, Lauritto se rompía la cabeza con la situación atípica que había sufrido la ciudad y las críticas y reclamos que recibía desde todos los barrios de la ciudad.

Eso sí, a ocho de sus funcionarios les importaba más hacerme una infracción y reírse de lo mío. Después Lauritto se pregunta por qué le pasan las cosas, es por tener a zánganos en su gobierno que se dedican a perseguir periodistas en vez de estar en los barrios viendo y resolviendo la problemática de la gente.

Lauritto después pregunta por qué atienden mal a la gente, ya lo sabe Doctor, están preocupados en fumar en oficinas públicas y mirar que maldad pueden hacer. Sus funcionarios los que hoy se rasgan las vestiduras de ser los primeros laurittistas.

Pero lamentablemente la cuestión tampoco termino ahí, el día miércoles, como ocurre a menudo desde que asumió Lauritto, fui a la Municipalidad, esta vez estacione donde a diario lo hago desde hace catorce largos meses y me avisan por teléfono que una inspectora estaba al lado de mi coche tocando el silbato para que saque el auto. Llego y me dice no puede estacionar ahí, que lo tengo que hacer desde la marcación hacia la izquierda, le comento hace 14 meses estaciono ahí, la inspectora me insiste en que saque el auto porque está mal estacionado. Me dieron orden que lo saque dice, entonces observo al tercer piso y desde la oficina del Jefe de gabinete me sacaban fotos, veo a unas seis personas mirando y riéndose (la foto en cuestión también la publico porque me la enviaron). Indudablemente la inspectora es una trabajadora que cumple orden, me preguntó por qué no me quieren, solo le dije: soy periodista y no trabajo para que me quieran.

Pero dicen que Dios es justo y el día viernes tenía que venir el gobernador que después no pudo venir y justo el lugar que a mí se me dijo que no era correcto estacionar estacionó un ministro del gobierno provincial, delante de tres inspectores y saben una cosa: para el ministro no estaba prohibido estacionar.

Si esto no es persecusion personal, me explica señor intendente que es?

Parece Dr. Lauritto que tiene enquistado a los servicios dentro de su gobierno?

Porque también ahora surgen otras cuestiones en tránsito, más complejas, peligrosas (que podría sacar a la luz, pero no me interesan) que lo ponen a usted como el encubridor de circunstancias extrañas que sin dudas desconoce.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla