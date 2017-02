Los hombres y mujeres del Laurittismo caminan los barrios y charlan con la gente

Dicen que las situaciones extremas te dejan enseñanzas y te hacen rever las acciones que se debe seguir y las lluvias de domingo, lunes le mostraron el camino a los militantes de Lauritto,

adormecidos, subidos al liderazgo de su jefe político o confiados que el pato lo puede todo de pronto comprendieron la cruda realidad, que habían abandonados o dejados de lado ese contacto directo con la gente, que en definitiva era la principal fuente de energía del liderazgo de su jefe político.

Esta vez no tuvo que convocarlos Lauritto cada uno tenía asignado su barrio, sus amigos, vecinos cercanos, las manzaneras había que sacar fuerza e ir al problema y allí están ahora en cada barrio, en cada critica, en cada pedido, escuchando a la gente, no importa si hay soluciones para todos, no importa si los tratan mal, si los insulta solo importa que ahora saben que su lugar de trabajo, la confianza de la gente no está en la municipalidad si no en los barrios que cada uno a recorrido en infinidad de ocasiones, seria extraordinario que puede mostrar el mapeo con apellido y nombre donde están cada uno pero es imposible me olvidaría de muchos y sería muy injusto.

Vaya si han aprendido la lección, no hay fotos, no hay testimonios, no hay circunstancias de todo lo que hacen y las horas que le dedican, es el momento de estar en el campo de acción, escuchando y tratando dentro de lo que se pueda de dar una solución.

Por lo general los seres humanos somos así, cuando nos acostumbramos a estar un poco mejor nos desentendemos un poco, nos dejamos estar, creemos que tenemos todo controlado, pensamos que si durante más de doce años recibimos a mas de 30 mil vecinos en la oficina de la 8 de junio y los escuchamos como ahora que tenemos el poder en la ciudad la cuestión tendría que ser más sencilla y de pronto la misma naturaleza nos da primero un cachetazo, al primero no terminamos de asumirlo y 30 días después la vida nos da otro que no nos dejan dudas, nuestro lugar es en los barrios lugar que no deberíamos haber descuidado.

Hoy no hay dudas hay un análisis pormerizado de cada barrio y cual problemática hubo en cada lugar, la naturaleza ya los sorprendió ahora necesitan tiempo para charlar con los más afectados.

Con el diagnostico en mano las soluciones son más fáciles darlas, ahora hay que ver si hay capacidad económica y definir las prioridades que necesita la gente y la ciudad.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta