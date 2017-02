Karina Percara esa extraña manía de querer mostrar las cosas

A lo mejor en otras circunstancias no estaría mal, pero cuando estas cosas pasan por la necesidad de la gente o de las miserias que sufren no encuentro justificación para sacar a relucir lo que se hace, pero la concejal parece tan desesperada por el protagonismo que no mide circunstancia ni momento.

En rigor de verdad aunque ellos los nieguen Cambiemos tiene distintas estrategias de Trabajo, por un lado esta Andrea Hassen (PRO) que encontró una veta en la gestión y donde ha tenido resultados inimaginados para ella y para el gobierno del Dr. Lauritto. Pero conjuntamente con ella hay un conjunto de hombres y mujeres que trabajan, arman proyectos, estrategias con las herramientas que tienen y la verdad que no despliegan un área comunicacional para difundir lo poco o mucho que hacen.

El otro concejal del Pro es Carlos Dutrac mantiene un perfil mucho más bajo, más comprometido con su esencia municipal hace suyos los temas de la ciudad a simple vista utiliza mucho menos que Hassen los contactos nacionales, considera a las acciones como cuadro demostrativo para demostrar que puede estar en la consideración de los candidatos a Intendentes por su sector no hace difusión de sus cosas.

Y el otro concejal de Cambiemos José Luis Gurne que proviene de la UCR cultiva otras características como docente sabe que los tiempos no se apuran, los frutos se recogen cuando el producto este maduro sin dudas de los cuatros es el que menos exposición pública tiene.

Ahora volviendo a Karina Percara días atrás por gestiones de este nuclea miento político vino un camión de la Nación con ayuda para los damnificados así como vendrá dentro de unos días un camión para hacer castraciones masivas, vacunas y control de Perros para descomprimir las necesidades que tiene Lauritto, hechos positivos de una oposición que se mueve de acuerdo a la circunstancias.

Pero la concejal Karina Percara usa sus redes sociales y todos los medios que pueda tener a su alcance para sacar a la luz “Cambiemos”, o el “Bloque” trajo esto o aquello y lo que no comprende que eso no es gestión eso es un derecho que tiene la gente y que mostrar las miserias que tenemos cada uno no es lindo, indica “los jóvenes de la UCR poniendo el hombro para descargar la ayuda social que llego a la ciudad” no está bueno que se quiera sacar provecho de situaciones como estas es concejal, dirigente y tiene que ser precavida para que no la traicione sus ansias si quiere ser intendente debe bajar su ansiedad de mezclar en temas tan sensibles la política, la necesidad de la gente y sobre todo cuando es la propia naturaleza la que saca todo a la Luz.

Que aproveche las circunstancia políticas y hechos de mayores envergaduras para que la gente empiece a considerarla como una alternativa a futuro.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta