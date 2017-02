Luis Carrozzo: Lauritto Cambio el lugar de la Diputación Nacional por un par de obritas – Bisogni Próximo Intendente – No renuncio que me echen si quiere que me Vaya

Declaraciones explosivas, duras, reales que dejan al descubierto una interna o una problemática aun no resuelta entre el Jefe de Gabinete y el Intendente que sin dudas traerán aparejados muchos interrogantes.

Cambio el lugar de Diputado Nacional por Obras Publicas?

Si puedo afirmar que el gobernador acaba de anunciarme a mí y a los intendentes justicialista que el PJ el cual preside tendrá lista de unidad, lo que confirma en parte lo que Carrozzo dice ya están los nombres de los Diputados Nacionales en un arreglo que se hizo hace tres o cuatro meses atrás, hoy puedo agregar a eso que los nombres serian en principio Juan José Bahillo, Mayra Cresto y José Carlos Halle o en su defecto Mayra Cresto, Juan José Bahillo y Rosario Margarita Romero.

Con esta situación confirma que por lo menos el departamento Uruguay en los tres primeros lugares no estará en la lista hay que recordar que con mucha suerte y mucho viento a favor el peronismo obtendrá dos bancas. Y otra circunstancia que confirman el armado es que Uruguay no puede admitir estar cuarto o tercero cuando hace doce años viene siendo el primer o segundo departamento que aporta los votos junto a concordia para los triunfos del PJ.

Por lo menos por el derecho a la duda le tenemos que dar la razón a Carrozzo.

Bisogni será el próximo intendente con el acuerdo político que acordaron José Lauritto y Carlos José Scelzi?

Esta declaración sin dudas es la más dura, la que deja mucha tela para cortar hay muchos interrogantes y traerán comentarios de todas índole, por una parte es un secreto a voces que la relación Lauritto – Bisogni no existe es solo políticamente correcta por eso que a mí en lo personal me sorprendieron, pero sin dudas Luis Osvaldo Carrozzo lleva muchos años al lado de Lauritto y no se atrevería a decir púbicamente una cuestión de esta si no estuvo en esa reunión o si no conoce algo de adentro del círculo rojo del intendente.

Pero tal vez lo que más me hizo ruido que estas declaraciones las hace ante un grupo de cuatro personas entre los cuales me encontraba, sin dudas tenía necesidad de sacarla a la Luz, sabiendo el rechazo que causaría en varios sectores, la aprobación en otros y sobre todo nadie desconoce que Marcelo Bisogni esta borrado de la ciudad hace más de cinco años, ahora cuando afirma que entre Carlos José Scelzi y José Lauritto decidieron esta cuestión de por sí es una declaración sorprendente. Más aun cuando muchos afirman que no se hablan.

Por suerte esta vez Carrozzo no va a poder decir es una mentiras mas de Botta o de ese pasquín dado que hay tres testigos mas los cuales son funcionarios.

Y la última es un desafío al poder político de José Lauritto.

Si quiere que me vaya que saque un decreto y me eché no que me mande a renunciar con un alcahuete la última frase estaba destinada para mi sin dudas, pero es dura esta profesión el mensajero es el responsable siempre. Todo más que bien de mi parte ahora sin dudas la frase de Don Luis apunta directamente a desafiar si será capaz Lauritto de echarlo o no.

Y la realidad que Lauritto no saca de su gabinete a Luis Carrozzo por que le faltan siete meses para jubilarse.

Fiel a su estilo carrozo siempre deja dos o tres títulos para que la gente lo haga suyos pero esta vez deja al desnudo la interna que sufre con su líder y conductor Lauritto si todavía lo es?

Juan Carlos Botta