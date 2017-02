Gustavo Bordet: Como presidente del partido Justicialista presentare una lista de unidad

El único medio que entrevisto al gobernador en Colonia Elia y con solo unos quince minutos el gobernador me expreso una definición política muy esperada por los peronistas mientras otros medios de la prensa oficial que filmaban y grababan todas las cuestiones sin perder los detalles, quedaban azorados.

Pero la pregunta en cuestión fue porque se había decidido hacer una lista de Unidad en el peronismo si por razones de necesidad partidaria o otras cuestiones ¿

Sorprendido el gobernador Gustavo Bordet, por que este periodista ya sabía lo que había hablado solo un minuto antes a la rubia directora se le borro la sonrisa de la cara y el gobernador fiel a su estilo no evade las repuestas, le cuesta mentir fue claro contundente como presidente del Partido Justicialista tengo el derecho de armar una lista de Unidad, extraoficialmente los nombres que se barajan en este armado que no me lo dijo el gobernador son Juan José Bahillo – Mayra Cresto – José Carlos Halle alternativa 1 o Mayra Cresto, Juan José Bahillo y Rosario Romero, las alternativas son siempre Paraná, Concordia y Gualeguaychu.

Pero no solo se detuvo ahí también dejo en claro que va a cumplir con la palabra de habilitar a todos aquellos que quieran competir en el peronismo, es mas voy a posibilitar para que no tengan ninguna traba para que presenten sus lista, aunque yo presentare la mía como presidente del partido Justicialista.

Está claro no el que quiera desafiar al aparato del gobierno y al mismo gobernador puede hacerlo aunque quien es tan loco en una intermedia desafiar al gobernador y al 100% de los intendentes Justicialistas.

Absolutamente nadie aquí entra a tener sentido las declaraciones de Luis Carrozzo cuando expresaba Lauritto cambio la Diputación por obras publica para su ciudad, que en rigor de verdad el intendente de Concepción del Uruguay fue inteligente.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta