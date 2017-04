Un almuerzo inesperado Alberto Fernández - José Lauritto – Carlos José Scelzi – Valodia Nichajew - Juan Carlos Rodríguez entre otros

El periodista, abogado ex camporista desde hace varios años no solo trajo a un dirigente nacional a disertar si no también lo paseo por varios lugares los llevo con Gordos de la CGT local, los referentes del Frente Renovador Naldo Erpen – Emilio Martínez Garbino,

una audiencia privada con el Intendente José Lauritto y finalmente el almuerzo en cuestión.

Está claro que la visita se baso en las recorridas por las usted peronistas en el almuerzo hubo un par de cruces entre José Lauritto y Carlos José Scelzi que dejo anonadado a Alberto Fernández que no entendía la interna local.

José Scelzi le prometió a Fernández que lo llevaría a conocer a José Cáceres que con Sergio Urribarri manejan el peronismo en la provincia y a Enrique Cresto quien en el 2023 sería el candidato a gobernador, José lauritto rápido de reflejos le dijo a Scelzi que el pasaba estar en el medio de ambas reuniones y dejaba ese menester al viejo caudillo menemista.

La verdad que le dijo otra cosa mucho más inteligente pero vamos a respetar toda conversación que estuvo más que interesante y con contenidos políticos.

