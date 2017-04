Carlos José Scelzi: Me toco ser el Malo en esta historia y a Lauritto el bueno pero siempre trabajamos juntos por la ciudad y en la política

Nuevamente luego de dos años y medio Carlos José Scelzi elige a YO NO SE MAÑANA y las emisoras radio Latina 99,9, Folk 107,7 y el Disparador Uruguay para expresar distintos puntos de vistas.

Definiciones concretas, frases que son titulares por si solas.

Me toco ser el Malo en esta historia y a Lauritto el bueno.

Creo que la política es la felicidad de los pueblos.

Hoy es uno de esos momentos justos.

La política es una pasión es difícil abstraerse.

El peronismo tampoco tiene las repuestas para estos momentos”.

La gente ya voto y eligió a un gobierno es hora dejarlo gobernar y ayudarlo.

Arreglar los conflictos no profundizar a los conflictos.

Soy peronista con inventario completo.

Somos todos responsables por acción u omisión.

Otra cosa es el diálogo de sordos ellos tomando una medida y el pueblo en la calle

El carro delante del caballo.

Si suponen que tanto José como yo podemos imponer las distintas situaciones políticas, es error conceptual.

A Lauritto no lo conocían por ser el Juez Federal.

Los compañeros tienen que entender una cosa tienen que arriesgarse a contar los votos.

Compañeros que creyeron que se llega al poder para resolver los problemas personales.

Ahora con José tenemos en claro una cuestión cuando el peronismo está complicado o en riesgo como lo está hoy.

El peronismo tiene la obligación de dar repuestas.

Juan Carlos Botta - Unos de los hombres fuertes del peronismo en los últimos 30 años, como se consigue estar en el poder sin estar durante más de 30 años en los primeros planos?

Carlos José Scelzi - Llevo tantos años porque me jacto de tener muchos amigos de distintos partidos políticos y de diferentes lugares de la provincia y el país la política es una pasión es difícil abstraerse demás el charlar con otros políticos me genera un conocimientos más integral de las distintas situaciones.

Creo que la política es la felicidad de los pueblos no hay otra manera de salir adelante. Las dictaduras son crueles, vos y yo en distintas épocas las sufrimos, nosotros somos los responsables de que esos detalles se conozcan, seguramente la gran mayoría de jóvenes no conozcan lo dañina que fueron y eso nos genera de mayor responsabilidad a nosotros.

La democracia cura. A lo mejor tarda un tiempo, pero es la mejor cura para todos los temas sociales, laborales, culturales, políticos que puedan aspirar los ciudadanos.

JCB - El escrito por qué surge? Hace mucho odio para tapar tanto

CJS Por qué en La política hay que hablar en los momentos justos, hoy es uno de esos momentos. La gente ya voto y eligió a un gobierno es hora dejarlo gobernar y ayudarlo, el pueblo se expresó en que cosas quiere y que no quiere.

La Situación económica se complica en el país, al peronismo lo veo en un estado de debate, lamentablemente no apuntan al fondo de la cuestión todos los debates pasan por los nombres de hombres y mujeres que quieren ser candidatos, nos debemos un debate más profundo, más serio y apuntando al fondo de la cuestión.

Que los temas se resuelvan a través de La política, con el dialogo, el entendimiento, arreglar los conflictos no profundizar a los conflictos, esto trae aparejado distintas situaciones. Pero hay una realidad que ante la situación social y económica critica como hoy se necesitan medidas consensuadas y cada uno tendrá una receta y una mirada distinta, pero de algo estoy seguro “el peronismo tampoco tiene las repuestas para estos momentos”.

JCB Ahora cuando vos hablas del peronismo de que peronismo hablas del Kirchnerismo, del Pejotismo, del massismo, de las estructuras o de otro?

CJS - Yo solo conozco el peronismo de Perón no conocí otra jefatura politica, Soy peronista con inventario completo me hago cargo de todas las épocas. La gente le dio identidad a distintos compañeros en todas estas épocas y eso solo significa reconocimiento.

El peronismo es uno solo. Somos todos responsables por acción u omisión de lo que paso dentro del peronismo, no creo que nadie pueda arrojar la primera piedra.

Perón trajo al pueblo La organización del pueblo libre, dio Luz reclamos sociales que traía la posguerra y el desarrollo industrial argentino, abrió el camino a los derechos sociales, salud, educación, la felicidad de la gente es llegar al crecimiento personal o concreto. Y todos estos ajustes que se generan hoy es con un solo objetivo que la gente no gaste, no tenga dinero, estas recetas ya se aplicaron y nunca dieron resultados.

Veo que vamos caminos a los mismo fracasos de gobiernos anteriores.

JCB - El tiempo de Mauricio Macri está terminado o hay que ayudarlo a enderezarlo?

CJS – Yo no hago futurología porque me parece que no tiene ningún tipo de valor. Me parece que el Gobierno no ha tomado conciencia de la grave situación que estamos viviendo una cosa es el dialogo con los partidos políticos, gremios, otras organizaciones y otra cosa es el diálogo de sordos ellos tomando una medida y el pueblo en la calle.

Esto sin un correlato de un dialogo, de un acuerdo político no lleva a nada.

JCB - La gente en la calle pero sin conducción?

CJS – Eso es lo peligroso, vos te acordas el 2001, en ese momento existía el peronismo organizado con un cierto respaldo, cuestión que hoy no existe es lo que veo yo y eso me está preocupando, no solamente la constitución de una futura elección o de candidatos sino que hay compañeros preocupados por las candidaturas y no por resolver los problemas políticos.

Quien se va asentar a resolver los problemas.

JCB – Por eso la necesidad de que vuelva Jorge Pedro Busti?

CJS – El peronismo tiene la necesidad de reunificarse, que deje de expulsar compañeros, que vuelvan todos los que se fueron, que hay que juntarse en un frente si deciden llamarle así, sentarse con gente que piense igual o no pero por lo menos que tengas coincidencias en cuatro o cinco puntos, aquí hay gente que pone el carro delante del caballo y piensan en las candidaturas que es la cuestión menor.

Aquí hay que hacer que vamos hacer en toda la campaña política lo demás es un acto de irresponsabilidad política.

JCB – Cual es la responsabilidad del gobernador en este caso?

CJS – El gobernador tiene la responsabilidad de gobernar, tiene un presidente de otro signo político y debe buscar punto de coincidencias en su condición de Presidente del PJ el no puedo hacer declaraciones o marcar diferencias políticas con el Presidente de la Nación, tiene una sola obligación gobernar y por eso la reorganización del movimiento peronista es urgente donde otros actores puedan expresar las diferencias, tenemos la obligación de cuidar al gobernador.

A cualquier intendente le pasa lo mismo, tiene que gobernar su ciudad, tiene una responsabilidad mayor, no es lo mismo que cualquier dirigente que se suba a una tribuna diga lo que se le venga en gana.

El gobernador y el intendente todos los días tienen que estar a las siete de la mañana en la oficina resolviendo los problemas de la gente y atendiendo a la gente por ahí el gobernador no se encuentra todos los días con la gente ahora los intendentes a la salida de su casa los encuentra a diario reclamándole cosas con todo derecho.

Estas circunstancias obligan a los gobernantes a tomar actitudes más dialoguistas y los dirigentes no tenemos, ni derecho ni debemos dejar que los gobernantes se expongan ellos tienen que gobernar para todos.

JCB – El rumor del boca a boca o de la calle te hacen responsable a vos y a Lauritto que han impedido que crezcan nuevos dirigentes, es cierto?

CJS - En mi caso como militante y creo que vos también he participado en no menos de 50 elecciones internas hemos ganado y hemos perdido, lo que pasa que cuando llega el momento de pelear no hay soldados, aquí el tema de fondo es que si suponen que tanto José como yo podemos imponer las distintas situaciones políticas, es error conceptual, hay muchos dirigentes que no se animan a luchar por el lugar que cree les corresponde por sus acciones.

Las últimas dos elecciones internas importantes en el peronismo local fueron las que disputo José y Marcelo pero que la elecciones abiertas genero una distorsión importante según mi mirada, por ejemplo que los independientes que votan en la interna peronista definen el candidato del peronismo. Es una manera de debilitar al candidato.

Yo creo que el peronismo se debe una reestructuración para adentro volver a las internas cerradas y saber cuánto voto tiene cada compañero porque de otra manera no saben quién tiene voto dentro del peronismo.

Vamos a un caso concreto Ezequiel Valdunciel en las últimas elecciones donde nosotros apoyamos a Lauritto, el tomo la decisión de enfrentarlo y la gente le brindo una cantidad de votos que no le alcanzaron para ganar, pero de todas maneras esta situación tiene un valor y hay que leerlo como tal.

Esta situación no inválida a otros compañeros que quieran ser para saber qué capital político propio tienen hay que darles el lugar para que asuman ese desafío.

JCB – Ahora hay muchos compañeros que no quieren poner un billete quieren que el estado pague sus campañas?

CJS - Ese es otro error conceptual, Concepción del Uruguay es una ciudad con unos 50 mil votantes, si tuviéramos hablando de un universo de 500 mil o 1 millón de votantes entonces podría sostener es importante tener dinero, aquí surge otras cuestiones que compromiso militantes tenes, que conocidos, las ganas que tengas de caminar los barrios a Lauritto no lo conocían por ser el Juez Federal lo conocían porque tenía 20 años de trabajo con las instituciones, con el futbol el caso de Marcelo es parecido milito toda su vida, camino la calle.

Los compañeros tienen que entender una cosa tienen que arriesgarse a contar los votos.

La tecnología sirve para otra cosa a veces para entretener y otras para dar tu opinión pero para

El voto se gana de otra forma, en la calle, en un asado, al vecino lo en contras a la vuelta de la esquina y más en un universo como en esta ciudad, el boca boca sigue siendo la mejor fórmula para crecer.

Uruguay ha crecido mucho pero siguen están las misma familias con sus hijos o generaciones y además las relaciones personales de muchos años, por eso circunscribirse en una cuestión dineraria o tecnológica para hacer conocer a los candidatos es una situación engañosa.

JCB – Te haces cargo de los momentos malos del peronismo?

CJS - Por supuesto como cualquier peronista. Muchas veces confundimos el gobierno con el poder, muchas veces vimos a compañeros que creyeron que se llega al poder para resolver los problemas personales.

Por ejemplo un error es asumir por razones de tiempo o por creer que nos traían votos a gente que no está dentro de la estructura peronista y digo asumo la responsabilidad por que todos somos responsables por acción o por omisión de todas estas decisiones.

La cuestión de fondo en aquellas malas decisiones fue un solo objetivo ganar elecciones.

JCB – Porque el mito de Lauritto el Bueno y vos el Malo?

CJS - Por qué es un rol que nos tocó cumplir. A mí no me disgustas. Además somos dos construcciones políticas diferentes que contienen distintos actores políticos.

Nunca trabajamos separado en el peronismo tampoco. Nunca se nos cruzó por la cabeza que Uruguay pierda por nuestras diferencias, primero la ciudad.

JCB – Vos sos consiente que representas un espacio político que es diferente al de Lauritto o a los ismo que haya?

CJS - Si pero todos tenemos el mismo origen. Creo que la división es creada por compañeros que todavía no han resuelto su situación política y que de esa forma lograran un espacio en un espacio o en el otro.

Ahora con José tenemos en claro una cuestión cuando el peronismo está complicado o en riesgo como lo está hoy nosotros nos fijamos objetivos muy claros en función de salvar al Movimiento.

Hoy estamos obligado de estar todos juntos y no solo esto si no que otros compañeros que fueron expulsados vuelvan u otros que están en su casa regresen.

JCB – Como avizoras el futuro de Lauritto?

CJS - De los intendentes que yo conozco José tiene un departamento consolidado, tiene experiencia y por cuestión de edad, además si lo miramos en la consolidación política está mejor posicionado que el intendente de Gualeguaychu, Paraná o cualquier dirigente de esta ciudad y tengos dudas con Concordia.

Pero de cualquier manera creo que Uruguay le puede dar nuevamente un triunfo al peronismo José es parte de la construcción los otros intendentes son jóvenes y pueden repetir nuevamente sus intendencias. Los ejemplos de Piagio y Cresto son dirigentes de fuste que vienen creciendo y tienen tiempo en Paraná pasa una cuestión diferente, tienen que legitimar quien es el conductor.

Esto se soluciona de una sola manera de Cara a las elecciones del 2019, elecciones internas en el PJ.

JCB – Por qué haces tanto hincapié que e s el momento? El peronismo puede desaparecer?

CJS - Las elecciones intermedias que se vienen no va a resolver las cuestiones de fondo del peronismo ni tampoco del país, lo que si vengo sosteniendo que podes usar esta instancia para reunificar al peronismo de una idea, no de candidatos, se entiende lo que estoy diciendo.

Por qué ante una situación complicada de la argentina el peronismo tiene la obligación de dar repuestas.

JCB – Esta cuestión que marcas vos me hacen reflexionar al año 1985 cuando Raül Alfonsín gano y sumió al peronismo al fondo?

CJS - El país está en una situación crítica, tener un proyecto económico alternativo o tener un dirigentes genuino que hoy no lo tiene que pueda conducir al país ante un vacío de poder, se entiende lo que digo.

Mi miedo mayor es entrar en crisis nuevamente y ante esta alternativa es necesario estar preparado. Y ante esta mirada es necesario o urgente reorganizar los partidos políticos, lo mismo le pediría a los correligionarios radicales con todo respecto que empiecen a pensar en esta situación porque cuando la cosa ocurra vamos a hacer todos responsables.

JCB - Tenemos dirigentes capaces de conducir por que hubo movilizaciones multitudinarias, CGT y se dejaron sacar del Palco, Los docentes y los militantes con guardapolvos, las Abuelas y Madres de Plaza de mayo Divididas, las dos CTA, los movimientos sociales divididos etc.?

CJS - Yo creo que la argentina tiene un concepto paternal de la política, como que hace falta el salvador de la política y yo creo que esto es al revés los partidos políticos tienen la responsabilidad de resolver los problemas de la argentina, si no lo van a resolver otros que siempre son pocos y nunca tienen los intereses del pueblo.

JCB - Y como haces para resolver esto si el PJ está vacío?

CJS - No es el partido justicialista eso es el instrumentó electoral nosotros tenemos que reconstruir el movimiento peronista, con todas sus cuestiones internas o sus diferencias y sobre todo al movimiento obrero que fue el brazo articulado y la columna vertebral del peronismo y los distintos movimientos sociales, nosotros nacimos del movimiento obrero.

El momento más difícil de las peleas el lugar de continencias de las peleas era el movimiento obrero. Después surgieron las distintas organizaciones, pero confundir el partido con el movimiento es un error garrafal.

Primera Parte de la Entrevista

