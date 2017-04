Junio tiempo máximo para presentar listas para las internas del PJ se vota en Agosto

Desde el mismo momento que el gobernador afirmo como presidente del Partido Justicialista voy a presentar una lista de unidad pero de todas maneras le voy abrir las puertas a todos los que se quieran presentar, ese fue el instante donde despertó a las almas insaciables de muchos peronistas que desafían al poder.

El presidente del PJ provincial dejo deslizar que ya tenía tres actores políticos para su lista de unidad la cual mencionaba al mismísimo José Lauritto el lugar que por derecho propio le pertenece al Dpto. Uruguay, pero este en forma inmediata le dijo a Bordet NO voy a renunciar al municipio y propuso al Senador René Bonato. Todo tenía una lógica Lauritto es uno de los políticos que mejores miden en la provincia y primero no Va a renunciar a su Intendencia y segundo no va ser un candidato testimonial.

Le cambiaron los esquema al gobernador por eso tuvo que elegir a tres referentes que tengan otra representación por eso cambio el esquema original por Juan José Bahillo de Gualeguaychu, Mayra Cresto por Concordia y a José Carlos Halle por Paraná, una lista en realidad sin pie ni cabeza y fundamentalmente salvo Mayra Cresto sin representación territorial.

Pero ahora surgió otro interrogante Bahillo según sus propias declaraciones “no quiere que lo saquen de la Cancha” así que volvió a reflotar el nombre de René Bonatto que van a fondo contra Lauritto para que los avale para que sea su garantía ante Bordet.

Ahora en los pasillos de la casa gris dicen que al gobernador le gusta como candidato a un deportista lo que rompe todos los ejes inimaginados en la política, para lo cual Uruguay está acostumbrado a perder lugares o a resignarlos.

Pero en Concepción del Uruguay nacieron los Libres Pensadores que imaginaron si presionamos, si tenemos un candidato nos van a llamar a negociar y inventaron una formula maquiavélica inventando una votación entre actores políticos que ni siquiera se enteraron, que empezó a debilitar su misma estructura.

Prensa: Libre Pensadores

Seguidamente, se desarrollo la votación para elegir al pre-candidato a Diputado Nacional por el sector. Los postulados para la candidatura fueron:

1- Mario Angelini

2- Mario Barberan

3- Carmen Arregui

4- Ursula Romero

5- Carolina Aguiar

Luego del sufragio realizado a través del voto secreto, se procedió al escrutinio que arrojó el siguiente resultado:

Mario Angelini 71 %

Carmen Arregui 9 %

Mario Barberan 6,66 %

Ursula Romero 6,66 %

Carolina Aguiar 6,66 %

Finalizada la elección, se proclamó al compañero MARIO ANGELINI como pre-candidato a Diputado Nacional.

Esta clara la farsa elección o fraude o estafa a la gente nunca un hombre como Mario Barberan que es Secretario General de AOEM o elegido por la FRETRAM y que participo en elecciones que permitieron que dos concejales suyos fueran electos y que saco más de 5 mil votos nunca puede sacar dos votos.

Las diferencias irreconciliables con Mario Barberan abrieron grietas profundas.

Ahora Mario Angelini empapelo toda la provincia de Entre Ríos y además contrato espacios radiales para promocionar su candidatura mostrando en principio poder económico y además acaba de asumir como Tesorero del PJ Uruguay.

NO se conoce quienes serán los hombres y mujeres que lo acompañaran.

El slogan que manejan “NO AL DEDO”.

Y el otro candidato que se auto postulo es Jorge Denis por el Frente Litoral Kirchnerista, que encabeza Julio Solanas, una verdadera sorpresa.

Jorge Denis es un militante del Nuevo Espacio kirchnerista fue concejal y ahora pre candidato a Diputado Nacional.

Así arranco el Departamento Uruguay tres candidatos a Diputados Nacionales todos elegidos por el DEDO.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta