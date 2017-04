Una movilización estremecedora, sin repuestas, con mucho dolor y al compas del aplauso de la gente

Un muchacho joven me mando un audio, no recuerdo otra marcha con este contexto y yo solo atine a mi memoria y recordar la marcha de Flavia Schiavo donde había unas doce cuadras de gente caminando en silencio creo que la supero, pero definitivamente esta movida es diferente y cambiara la historia de la ciudad.

Saco a la luz una situación Social escondida y de la que nadie habla o lo que es peor tienen terror de ponerla en la agenda diaria.

Un hecho significativo que no ha pasado con la marcha de Flavia Schiavo, esta magnitud de caminata solo se dio en esta ciudad, está la de Micaela García desbordo todas las plazas de las ciudades de Entre Ríos.

Ese dolor desgarrador lo sintió todo Entre Ríos, el país y no hay dudas que si la Justicia mira para otro lado creyéndose impunes la sociedad los pasara por arriba.

No importan los números en mi caso particular observe 7 cuadras completas de gente mas una octava semi completa lo que me permite calcular para mi profesión que estimativamente concurrió a la plaza una masa entre 14 mil a 16 mil personas, pero este detalle es importante para un análisis integral mas la composición de los que acompañaron la marcha es determinante.

Los gestos de la gente lo decían todo, desazón, zozobra, malestar, preocupación se notaba un enfado interior y una pregunta sin repuesta por qué tanta maldad?

Muchos esperaban un milagro después de tantos días, aunque todos sabían en su interior que la luz de esa ilusión se iba apagando de apoco

Seguramente el martes cuando se realice su velatorio en el CEN · 3, autorizado por el gobernador la multitud desbordará todas las estadísticas de congregación de personas que se hicieron en la histórica, en ese saludo que le podrá brindar la gente pasando por su ataúd. Si este simple hecho no es un cambio histórico que consigue una inocente que solo cometió la irreverencia da caminar sola a las 5,23 de la mañana.

Me llamo mucho la atención la composición de los que marcharon, muchos niños, muchos jóvenes, familias completas con carritos de Bebe y sus otros hijos, las clases sociales se mezclaron pero para mí hubo dos detalles que me sorprendieron, no vi ningún gorro tapando los rostros y los lugares para las motos estaban semi vacios.

Ahora cuantos violadores andan suelto en esta ciudad?

Cuantos están por salir de la cárcel?

Que hará la justicia, por ejemplo le aplicara un chip o una pulsera electrónica a cada uno para determinar donde están en todo momento?

Una muerte absurda, una trabajadora social, una joven estudiante, su muerte cambiara los hechos a pesar que la historia muestra que nos olvidamos de todo cuando pasa el tiempo pero este caso es emblemático que seguramente tendrá repercusiones inimaginadas.

