Asunción del PJ con tres discursos bien diferenciados

Es tal el reconocimiento que el peronismo tiene por Lauritto que no saben cómo hacer para quedar bien, pero no lo entienden, no lo leen, no lo interpretan y lo que es peor hacen todo al revés.

Se consagro a un gran tipo, militante y mejor persona como lo es Mario Carballo como presidente del Partido Justicialista del Departamento Uruguay, que luego de las entrega de todos los diplomas expreso algunos conceptos de los cuales remarco la necesidad de recuperar el valor de la militancia y la formación de dirigentes entre otras cosas.

Luego le dieron la palabra al verdadero conductor del Peronismo José Lauritto, quien remarco la falta de respecto de hablar después del la asunción del presidente del PJ, no obstante esto el breve mensaje que dirigió fue claro y contundente pero parece que habla en otro gerundio, porque remarco que si no entendemos los nuevos tiempos políticos conduciendo con otros colores políticos no comprendemos a la gente y nosotros vamos en otra dirección, hoy las herramientas son hablar con la gente y visitar los barrios, y les digo hoy yo en el 2019 no voy a hacer nuevamente intendente así que el que quiera sucederme sabrá lo que tiene que hacer no habrá DEDO para nadie.

Y después como frutilla del postre tomo el micrófono Celeste Pérez, con un mensaje arcaico, obsoleto, volviendo a los años 55 lo que produjo que en bandada la gente se empezara a ir y otros a comentar no lo entienden a Lauritto.

Todo bien nadie le discute la Militancia y su entrega al peronismo a la dirigente Celeste Pérez pero tendría que caminar los barrios para saber lo que sucede, leer las movilizaciones y no estar pensando exclusivamente en sostener al peronismo con exclusión.

Termino su discurso recuerden compañeros y compañeras para un peronista no hay nadie mejor que otro peronista.

Pensar que hace unos días Cacho castaña afirmaba “Se acabo el Bombo y el Chori pan y alguien le recordó esto a Penka Prelat, actual Libre Pensador que estaba preparando los chori para después, no sabía dónde meterse”.

La notoria falta de Mario Barberan y su gente denota una cuestión clara. Todavía perdura el fastidio con Libres Pensadores que a DEDO eligieron a Mario Angelini y lo incluyeron en una elección trucha si las hay a Mario Barberan.

También se noto la ausencia de unos de los creadores de Libres Pensadores el Empresario Mariano Farías.

Pero no fue el único que falto Fabián Flores y Julio Aldaz del distrito Basavilbaso no estuvieron después me cuentan cómo van a recuperar la ciudad.

Los otros ausente sin aviso fueron los scelzistas desde su máximas figuras Carlos José Scelzi y Marcelo Bisogni y sus bases, los braceritos etc. Etc. Pero si estaba el hombre leal al scelzismo Héctor Montegro, quien me decía y pensar que vos me acusaba que me robe la llave del Partido.

Pagaste para entrar me pregunto Lauritto. NO le conteste vine como periodista. Debe pensar que ahora soy PRO y soy afiliado al peronismo desde el año 1982.

Estaban los únicos referentes de la campora los hermanos Nichawjel. No hay dudas que ellos tienen militancia son jóvenes y seguro que la política los cobijara durante muchos años.

Le sacaron la silla al intendente de Colonia Elia, creí que era el baile de la silla. La falta de respecto de la mujer me impresiono Barrera se levanto a saludar a alguien ella lo estaba mirando, pero como la silla estaba en primera fila se la saco literalmente, cuando el Intendente volvió ella lo miro pero no se la devolvió, creí que estaba vacía con todo desparpajo le dijo, cuando ella lo vio que se fue a saludar a un compañero.

Ahí está el compromiso, si te das vuelta no sabes lo que te puede pasar.

Estaban los que comentaban los abrazos de Lauritto.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta