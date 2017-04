Ahora la Justicia se hará Cargo ¿Los legisladores modificaran las leyes?

Todo un tema que sin producirse el hecho en esta ciudad, la sumerge en un dolor desgarrador, una joven convecina es asesinada y todo lo que conlleva una situación tan inesperada, tan aberrante como esta.

Ahora los hechos se han difundido con mayor o menor argumentos todos validos por el esfuerzo que hacen los medios o las redes sociales pero me surgen muchas dudas que sinceramente no tengo repuestas y quiero hacerla públicas.

Este caso sin duda cambia la historia de las responsabilidades, por lo general, sosteníamos la Policía que Hace?

La política que Hace?

Hoy la primer pregunta es? Se hará cargo la Justicia?

Renunciara el Juez?

Los Jueces garantistas sostienen hay Leyes tiene varias aristas que permiten que los Jueces decidan muchas situaciones?

A Los Legisladores les cabe alguna responsabilidad?

Hay pedido de la Justicia para modificar algunas leyes?

Es tan obvio que si hay distintos informes que sugieren o demuestran cuestiones determinantes y que el Juez no las tome en cuenta aunque no sean vinculantes, ahora si asume el desafío de ignorarlas cuales son las consecuencias que tiene que asumir la Justicia?

El Juez ahora pide seguridad para su familia, por tener temor a represalias fundadas o no. Cuando firmaba la libertad condicional de Wagner no pensó en la seguridad del Prójimo?

Porque hay tantos profesionales y funcionarios Públicos que les cuesta hablar ante la prensa de un tema tan difícil como este, para aportar su conocimientos por ejemplo un Violador se puede recuperar?,

Un degenerado que conductas, posturas o actitudes demuestra en la sociedad?

Un Violador se puede volver a insertar en la sociedad?

No hay dudas, las cosas cambiaron a partir de Micaela ahora le toca defender a las Justicia sus conceptos garantistas?

La Justicia tiene la obligación de brindar la misma Justicia para todos y hoy no puede, no debe, no la van a dejar mirar para otro lado.

