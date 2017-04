Los candidatos que de una u otra manera empezaron a caminar rumbo al 2019

Una contradicción terrible no es hacia octubre 2017, pero en realidad un candidato a intendente no se construye de la nada, lleva su tiempo, hay que caminar los barrios y fundamentalmente hablar con la gente,

aunque algunos eligen el auto bombo por las redes sociales, lo que todavía no descubrieron que para una masa de no más de 50 mil votantes esa herramienta tecnológica no es determinante.

En esta ciudad chica existe el puntero político, referente o vecino amigo del intendente de turno y eso en teoría abre puertas o expresa la posibilidad de repuestas para el barrio.

Nombro en el presente artículo algunos nombres de los que se que quieren ser y de otros que de acuerdo al cambio generacional expresado por Lauritto pueden llegar a tener esa posibilidad y otros de acuerdo a mi olfato político.

Cambiemos:

Karina Percara UCR: Es una de las concejales de los auto bombo, donde no le importa otras circunstancia, compro la forma de proselitismo del PRO y cree que una forma de no perder terreno con respecto al oficialismo. No hay dudas que hace mucho tiempo quiere ser Candidata, ahora le falta barro y alpargata. Pero no hay dudas que dentro de los dirigentes del radicalismo tiene un camino marcado.

Carlos Dutrac PRO: PRO puro un perfil mucho más bajo, Municipal desde hace mucho tiempo, es indudable que mientras en el bloque de cambiemos hablan de paz y amor, la grieta viene por debajo. Debo reconocer que me sorprendió cuando me confirmo que quería probar si puede competir por la intendencia. Cierto es que con los municipales no alcanza deberá caminar mucho para entrar en la consideración de la interna en primer lugar, en las Paso y luego en las generales.

Socialismo:

Verónica Magni: Creo que después de las elecciones de octubre se le abrirán otras alternativas dado que cosechara más votos que en las elecciones anteriores. No por acción o gestión propia si no porque el descontento, el desconcierto del votante le abrirán algunas puertas que se le vinieron cerrando en elecciones anteriores.

Justicialismo:

Ezequiel Valdunciel: Propio: Mientras el scelzismo lo asume como propio el al que quiera escucharlo le dice que jugó solo, saco 5.680 votos en las últimas elecciones compitiendo nada menos contra Lauritto y salió segundo de todos los candidatos que compitieron en las Paso.

Esta cuestión no es determinante los votos no son de él, fueron a Valdunciel en un determinado momento pero de todos los candidatos del peronismo junto a Barberan ambos saben lo que es competir cuando no se es el candidato del oficialismo.

En principio hay que ver si conserva la estructura que le permitió competir.

Le sobra militancia y se maneja muy bien con los barrios.

Yari Seyler: Lauritista: Pura cepa y unos de los funcionarios que mas acompaña al intendente hasta alta horas de las noche. Sin duda el intendente le otorga mucha responsabilidad en las acciones que lleva adelante esta en dos áreas Eventos e Isla del Puerto, muy visibles a la sociedad y la gente sostiene que cumple con las funciones.

Lo que la sociedad hasta el momento no ha puesto en la consideración el costo de los eventos, los ingresos por los mismo, lo que están muy claros hay una decisión política de Lauritto de invertir culturalmente en la ciudad y apostar que lo producido vaya a una institución.

Su mayor capital es que no tiene ninguna denuncia en manejos de puesta en valor de estos ejes.

Si es que quiere llegar a competir por la intendencia tendrá que sumarle otro trabajo a su vida visitar los barrios y charlar con la gente.

Sergio Bertelotti: Acuerdo Político con Lauritto – Kirchnerista – Raíz Scelzista: Sin duda un candidato hace mas de 16 años y conserva una cuestión clave siempre se mantiene en un segundo plano. Antes de que sea Schepens el candidato se lo ofrecieron a él y por distintas circunstancias no quiso, lo que causa un cimbronazo en su agrupación política.

Hoy conserva un lugar expectante en el gabinete que le permite hacer política todos los días y sobre todo en los extractos más sensibles. Tiene una cuota adicional Lauritto tiene seis o siete funcionarios de su propia estructura lo que no se si lo ayuda o lo debilita porque cada error de cualquiera se lo pueden adjudicar a él.

Marcelo Bisogni : Scelcismo – El único emblema real del scelzismo, pero se niega terminantemente a volver a la Intendencia. Por lo que la expectativa hacia adelante se abre en un abanico interesante, todos son jóvenes sin experiencia de gestión.

Viviana Sansoni: Laurittista: Pura cepa también. Pero viene de un vaivén que no estaba acostumbrada en la calle 8 de junio durante muchos años fue la referencia única, no deslindaba y asumía todo o conocía todos los reclamos de la gente. Eso cambio cuando fue electa concejal un detalle manejaba o era la referente de las mujeres 37 en la 8 de junio hoy si le quedan 13 que le rindan cuentan de todo es mucho. No entendió en este año y medio que la municipalidad necesita de tomar decisiones todos los días y no se puede llamar para consultar. Eso no es gestión y encima con un intendente como Lauritto que está arriba de todos los temas y a cualquier hora. Creo que el primer sacudón le llego cuando empezó a tener diferencias con la Lic. Norma Sosa otra referente del intendente que tiene vuelo propio.

No obstante si no la consume la interna, es joven, tiene respaldo de Lauritto y puede llegar a crecer en este abanico de jóvenes que quieren aspirar a la renovación del peronismo.

Martin Oliva: Laurittista: Decisión del intendente y a fuerza de ser sincero creo que en este año y medio es el único que entendió el mensaje de Lauritto. Posee cualidades personales que le permitieron ganarse el respeto de todo el concejo deliberante, de todos los funcionarios y de muchos empleados municipales, tuvo el contacto con la gente, tal vez su profesión o su decisión de irse junto con Lauritto le jugaron a favor. Nadie le pone el ojo sin embargo considero que si las elecciones fueran en octubre de este año Lauritto lo erigiría a él.

Marianela Marcley: Laurittista: Hoy sin dudas es muy tiernita, lo que no significa que no tenga carácter, que no tenga militancia o decisiones políticas. La incluí en este abanico por que se la designo en un trabajo que cuando se termine toda la zona de la Concepción será puesta en valor en una forma que la gente no alcanza a comprender hoy.

Unas de las mujeres de la 8 de Junio que también tuvo contacto con mucha gente, pero fundamentalmente comprendió que el concejo deliberante no es el trampolín del municipio en todo caso te devora. Ahora otros de los motivos para incluirla es la consideración de Lauritto haizo la misma jugada que armo con Fidel Baldoni cuando delego la puesta en valor del Barrio la Higuera hace muchos años atrás. El Intendente no delega en cualquiera proyectos gravitantes.

Oscar Noir: Aliado Laurittista: Con pasado en otras corrientes políticas. Sin dudas es un militante formado, conocedor y ahora adquiere experiencia de gestión. La Secretaria de Desarrollo Social lo pudo haber comido con inundaciones, lluvias y otras demandas y sin embargo no es de los funcionarios increpados por la sociedad. Se decía es Abogado no va a funcionar sin embargo demostró que tiene argumentos para gestionar la Secretaria. Cierto es que el apoyo de prácticamente todos los que trabajaron en la calle 8 de junio lo fortalecieron y el contar con un cuadro como Norma Sosa le cuidaron las espaldas. Tiene con que avanzar, tiene la decisión y además es muy obediente no ha sacado los pies del plato. Hay que seguirlo.

Mario Barberan: Propio. Se fortaleció en los cuadros municipales y desde ahí creció hacia la provincia hasta llegar a la FESTRAM, todo un logro. Tiene un gran problema compite con otros gremialista en el crecimiento hasta ahora ha priorizado acuerdos propios de la AOEM o la FESTRAM. No es laurittista ni scelzista no sé si será valor agregado o no pero ambos líderes creen que es un aliado esencial en estos momentos. Sabe lo que es caminar, jugó desde afuera del peronismo y logro meritos importantes para que se le considere que puede pelear por la intendencia.

Frente Renovador Peronista

Pensé que podría ser Carlos Ardaiz pero acaba de asumir como consejero del Peronismo ahí se me quemaron los papeles.

Si hay otros les pido disculpas pero el que aplico es mi criterio.

