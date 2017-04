"Todavía no puedo creer": la bomba de Laura Ubfal y la peor sospecha sobre los padres de Micaela

La mentira: así hablaba el jefe de Wagner antes de ser detenido por cómplice Le dictaron la prisión preventiva a Wagner El Indio Solari hizo un anuncio que hará estallar a más de uno “Wagner y Pavón son coautores y la pena es perpetua” Declaraciones sobre el crimen"

BUENOS AIRES (Redacción) - Laura Ubfal tiró la bomba: los padres de Micaela García cenarán este sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand y el repudio general en su Twitter se manifestó con durísimos comentarios y la peor sospecha al punto de conmover a la periodista: "Todavía no puedo creer".

Néstor y Andrea García serán los invitados especiales de La Chiqui y Ubfal tuiteó: "Todavía no puedo creer lo que opinan en el Twitter sólo porque informé que los padres de Micaela estarán con Legrand. La grieta".

¿Cuáles fueron los comentarios más duros? "Es el comienzo de su carrera política", "¿De dónde sacan ganas de ir a la tv? pobre chica, qué padres tiene. Hicieron de su muerte, política", "Ah, bueno, les gustó la cámara", "No entiendo para qué van, totalmente innecesario, pregunto: ¿y el duelo?".

Y hubo más terribles: "No los vi largar una lágrima sino usar a su hija para hacer política. Seguro pedirán dinero para la urna. Un horror", "La verdad no entiendo cómo pueden ser tan frívolos después de lo que pasaron", "Vergüenza debería darle a esos padres sentarse en la "mesaza" a pocos días de enterrar una hija. Innecesario", "¿por qué hicieron del entierro un acto político con los que no votaron ley contra femicidio?", "La verdad, una vergüenza. El día del entierro eso parecía un acto político lleno de bandares y música, y los padres ni lloraban". ¿Hasta dónde llega la grieta?