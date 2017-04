SENTENCIA: CONDENAR a Claudio Gustavo MACHADO

Concepción del Uruguay, 30 de marzo de 2016. -Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1º) CONDENAR a Claudio Gustavo MACHADO alias "Chupete", D.N.I. Nº 21.529.362, cuyos demás datos de identidad personal constan en acta, a la pena de DIECISEIS AÑOS DE PRISION, con más las accesorias legales del art. 12 del Código Penal, como autor responsable de los delitos de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL AGRAVADO POR LA CALIDAD DE ASCENDIENTE REITERADO (Art 119 párrafo 3º, inc. b del Código Penal) EN CONCURSO IDEAL (Art. 54 del C.Penal) con CORRUPCION DE MENORES AGRAVADA (Art. 125 párrafo 3º del Código Penal) quien continuará en libertad hasta que la presente sentencia se torne ejecutable, manteniéndose las reglas de conducta que le fueran oportunamente impuestas: a) Fijar domicilio, el que no podrá ser variado sin autorización del Tribunal; b) Someterse al cuidado de la Sra. Rosa Claudia Machado, quien informará semanalmente al Tribunal sobre el acatamiento del Imputado a las reglas impuestas; c) Abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto (personal, telefónico, vía internet, etc.), por sí o por interpósita persona, con la denunciante Claudia Isabel Machado; d) Abstenerse de concurrir al domicilio que habita la víctima, sito en calle Eva Perón y Tte. Primero Ibáñez de Ciudad o acercarse en un radio de 300 metros a la redonda; e) Abstenerse de concurrir a los lugares que normalmente frecuenta la víctima; f) Abstenerse de concurrir al lugar de trabajo de la víctima; g) Abstenerse de efectuar cualquier acto directo de perturbación a la denunciante; h) Abstenerse de mantener contacto personal, telefónico, vía internet y/o por interpósita persona con los testigos del caso, referenciados en el Legajo conocidos por la Defensa Técnica.-

2º) DECLARAR las costas de la causa a cargo del condenado Claudio Gustavo MACHADO (arts. 584 y 585 del C.P.P.E.R.) debiendo reponer el sellado de ley.-

3º) CUMPLIMENTAR la notificación a la víctima de autos a tenor de las previsiones del art. 73 inc. e) del C.P.P.E.R..-

4º) DAR inmediata lectura-notificación de la parte dispositiva de la presente sentencia, difiriéndose su íntegra lectura en audiencia que se fija para el día 06 de Abril de 2016, a partir de las 12:30 horas.

Mandar registrar la presente y, una vez firme, comunicar a quienes corresponda, practicar por Secretaría el cómputo de pena respectivo, remitiéndose los testimonios pertinentes al Sr. Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Gualeguaychú y, oportunamente, archivar.

Fdo. Mariela R. de DI PRETORO, Rubén Alberto CHAIA, Alejandrina Liliana HERRERO. Vocales.

Ante mí: Julieta García Gambino, Responsable O.G.A., SALA PENAL.

