Los pedidos desmedidos de JP Evita al ejecutivo Municipal

Se armo una comisión de funcionarios notables, que cuando los empezaron a apretar salían corriendo y encima te dicen nos sobrepaso la circunstancia.

40 cajones de Pollos solo le dieron 20. 5 se los consiguió el concejal Pancho Vereda, en San Justo que hubo que ir a buscárselos y 15 les dio Ing. Tamay de Tres Arroyos, esto es paradójico, mientras el dueño se niega a pagarles a los delegados sus sueldos que le debe hace más de dos meses y la semana pasada llamaba al gobernador para que le saque la multa de 6 millones que le aplicaron por desconocer las sentencias judiciales.

Si perteneces a una escuela o un comedor te hacen hacer papeles y te expresan hay que esperar la repuesta de los jefes haber si autorizan o no la entrega que podría ser un cajón por semana.

Hubo que poner no menos de diez Baños Públicos.

Pidieron según los funcionarios de esa comisión de notables, que de política no saben nada, desde la UTN tres pantallas LET solo le dieron una y fue sin costo.

El audio también fue sin costo.

Agua para todos que también otro empresario amigo del papa de Micaela dono sin cargo.

La ensalada y la verdura para el guiso que la pago un empresario que tiene su oficina en el tercer piso y no sabe cómo hacer para quedar bien con Lauritto.

1500 sanwiches, solo dicen que le dieron 500 panes y fetas de queso y jamón que aclaran las puso el supermercado RT a lo mejor otra donación?

Hospedaje en hotel para los dirigentes del movimiento. Imagino que sin costo.

La respectiva comida para ellos. Imagino que sin costo.

Les asignaron dos clubes de la ciudad, el club Lanús y el club Rivadavia. Sin costos.

Creer que estos movimientos sociales en este caso la JP Evita como unos de sus integrantes me dijo somos en todo el País más de 1.200.000 militantes, se mueven aceptando lo que le queramos dar es definitivamente una torpeza, es no comprender lo que significa comprometer una ayuda.

Vinieron en 40 colectivos que llenaron de un día para otro, le preguntaron a algunos militantes de Lauritto si existiá la posibilidad de una ayuda y no hay comedido que saga bien y fueron hablar con el Pato tenemos un pedido, es por el velatorio de Micaela lo podemos ayudar y no cuantificaron la dimensión de un movimiento social como en este caso JP Evita.

Cuando le dejaron las necesidades por escrito, se empezó a podrirse todo recién ahí alcanzaron a comprender la magnitud de la demanda.

Hay que ser inocente para no entender que cuando estos movimientos sociales van a cortar las rutas son organizaciones políticas organizadas y con estructuras seguramente que en provincia de Buenos Aires esto es natural y que a lo mejor los pedidos son mas grandes pero aquí irremediablemente le hicieron pagar un costo político a Lauritto que aunque muchos sostengan no le entran balas no se puede medir en el tiempo.

Sin dudas este movimiento político se llevo un resultado inimaginado por el contexto nacional e internacional que se los vio por más de dos días, más de trece Cámaras de Televisión, medios radiales, paginas digitales, medios escritos a lo largo y ancho del país y con las comunicaciones del Papa, del Presidente de la Nación Macri, con Cristina Kirchner y con el Indio Solari vaya que la movida para ellos resulto todo un objetivo cumplido.

Hay que resaltar que ni un solo incidente se subsisto, ni en la marcha, ni en el acampe, ni en el velatorio desconoce en el regreso.

Según la comisión de notables que asumió esta movida es otra experiencia mas.

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta