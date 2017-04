El Kirchnerismo encontró el Diputado en Entre Ríos - “YUYO García” el Papa de Micaela

Ya no hay dudas en Entre Ríos, empieza la operación “convencimiento”, una familia que sufrió una tragedia inesperada, absurda y hasta inentendible, hoy posiciona nuevamente al Kirchnerismo que en rigor de verdad hace más de 17 meses estaba con inacción notoria en Entre Ríos.

La movida de la JP Evita, sin dudas fue exitosa, más de seis horas de cadena nacional e Internacional, posicionan a un movimiento político en la mente de todos los argentinos, es tan impresionante la movida que armo que hasta un candidato logro la Muerte de Micaela.

Unos padres que según mi criterio no cayeron todavía no alcanzaran a comprender que Micaela no estará más que su sonrisa no la verán mas, pero está bien en ellos privo que había que despedirla cómo ella hubiera querido.

Ahora si te llama el Papa Francisco, si te llama el Indio Solario, si te llama Cristina Fernández de Kirchner, Si te llaman en nombre del Presidente Mauricio Macri, si te llama la presidente del Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos y se te pone a llorar, si te invita a tomar un café Mirta Legrand si llevas mas de quince días de cobertura nacional e internacional en el contexto de los políticos es candidato ideal aquí no se mide el dolor, la circunstancia aquí solo vale la oportunidad y el objetivo.

Con formación docente, ingeniero y que se te abre una puerta inusitada para poder cumplir los sueños de tu hija es difícil, mas la presión que va a tener de diferentes sectores como decir que NO.

El Kirchneristo que tuvo un año y medio muy duro hoy se encuentra con el Padre de Micaela que sintió las garras del dolor, que la sociedad en su conjunto sufrió con él la búsqueda de su hija y lloro su asesinato hay que armar sin dudas y sin dejarlo pensar la operación clamor o convencimiento para que acepte ser Candidato a Diputado Nacional en una provincia que abundan muchos chapuceros que quieren ir por la achuras, el sin pensarlo es el hombre ideal.

Ya se instalo en el sub consiente de la sociedad que el velorio de su hija fue un acto político y todo acto político térmica con un político en la tribuna.

Hay que apurarse en Entre Ríos en Junio cierran las lista menos de dos meses para esa circunstancia, el Yuyo García ni siquiera tendrá que caminar la provincia.

