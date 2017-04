El Pro no asistió al encuentro encabezado por Mauro Urribarri

El día viernes estuvieron en nuestra ciudad funcionarios provinciales, encabezados por el Ministro de Gobierno Mauro Urribarri para llevar a cabo un encuentro sobre la temática: Trata de Personas.

Resulta curioso que quien presida la charla sea un funcionario que ha sido denunciado por la misma temática.

La hermana Martha Pelloni, referente activa del caso María Soledad Morales y hoy en la RED INFANCIA ROBADA, ha dedicado su vida a luchar contra este delito que asola a nuestra sociedad, denunció y declaró como testigo en febrero de este año en la causa contra el publicista Gustavo Alfonzo, a quien se juzga en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná por trata de personas con fines de explotación sexual contra una menor de edad.

En esta oportunidad la Hermana Pelloni volvió a citar q en la causa que se investiga hay “tres nombres clave: Cresto, que en ese momento era senador y ahora es intendente de Concordia; Alfonzo Periodista detenido y el hijo del ex gobernador Urribarri, Mauro Urribarri”. “

A pesar de ésta implicación Urribarri se mostró compungido acompañando a los padres de Micaela y en el día de ayer, al ser entrevistado por el caso de la bebe internada en el Hospital Urquiza sospechada de abuso, dijo que “hay que ponerse a trabajar”.

El Sr. Urribarri debería saber que asumió al cargo hace 16 meses, ya debería estar trabajando y dando respuestas de su accionar en la justicia.

El PRO no concurrió a esta reunión por que rechaza el doble discurso y no quiere convalidar a Mauro Urribarri lo que no se dijo en ningún medio.

EL OBSERVADOR

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla