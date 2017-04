Carlos Guillermo Schepens de profesión mentiroso

No hay dudas que Dios le da pan a quien no tiene dientes. El caso de este hombre es atípico, no es militante, no es profesional, no sabe hablar y fue Senador Provincial, Intendente y ahora Ministro de Producción y encima ahora se le ha dado por las mentiras.

La semana pasada el Sr. Carlos Schepens apareció por su ciudad la excusa fue una movida de Puertos de todo el país en principio un objetivo muy interesante sabiendo que en el año 1998 entraban 100 barcos por mes al puerto y hoy a lo mejor vemos uno al mes de casualidad, sin dudas el objetivo era importante ahora cuando empezó a decir que en Concepción del Uruguay llevaría todo la carga hasta las misma agua del puerto, por tren empece a comprender que la cosa venia de mentira otra vez.

Todos saben que en Uruguay faltan tramos de vías, se robaron durmientes y que se asfaltaron algunos tramos un combo que el Sr. Schepens no podía ignorar por que fue intendente en la gestión anterior y un puñado de ex funcionarios suyo aplaudían a rabiar.

Ahí entendí el Scelzismo prepara el regreso El Ing. Acuña, El Sr. Ferrari, La Sra. Celeste Pérez, el Dr. Luis Carrozzo, Leonardo Cabrera, Leticia Braylasqui, el Dr. Sergio Bertelotti, el Sr. Rene Serrano, El Sr. Monroy, el Dr. Ricardo Vales, el CPN Oscar Colombo, La Sra. Viky, el Periodista intelectual del grupo todos aplaudían la gran mentira de Schepens, estaban armando la operación regreso y yo fui a ver si alguna notica buena había para la ciudad.

No hay dudas Carlos Guillermo Schepens perfeccionó su audacia.

Desde la sombra Carlos José Scelzi sigue manejando los hilos del poder.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta