La hipocresía de la sociedad de Concepción del Uruguay

Una marcha multitudinaria por exigir Justicia (violación seguida de muerte) por Micaela, en el día de ayer una marcha por una bebe de 14 meses (contrajo sífilis no por contagio de sangre de su madre) y salieron del hospital 70 personas. Y el sábado Todos somos Alcec 3007 participantes los cuales todos pagaron una inscripción.

En principio las composiciones sociales de ambas familias son abismales, mientras la familia de Micaela su padre es Decano de la UTN, su madre profesional, la familia de la Beba es un bodrio no se sabe quién es quién, de que laburan es mas hoy la cuidan en el hospital dos o tres hombres.

Y que podemos decir de Alcec el valor testimonial de su trabajo social es sin duda el más importante de la ciudad.

Pero todos nos rasgamos las vestiduras en los distintos medios, para expresar nuestro repudio, nuestra indignación, nuestro dolor, donde impera la incredulidad de cómo pasan estas cosas y muchas más que empezaron a salir a la Luz ahora por que dos medicas desafiaron al sistema.

La verdad no soy quien para determinar qué situación expresa más dolor, mas indignación, pero siguiendo las tres marchas está claro en esta que en la de ayer no hubo pancartas con referencias políticas, no hubo funcionarios, solo camina aplausos y pedidos de justicia de un nutrido grupo pero que realmente expresaba su mal humor.

El día después aparece la caminata de las fotos, la que recorren las redes sociales, donde se destaca el valor de la familia, el compromiso social, fotos con funcionarios, en las otras dos esas situaciones no existieron, es más los funcionarios se esconden.

Estas situaciones sin duda le hacen el caldo gordo a los gobiernos y a la justicia que después evalúan si hacen algo o dejan que todo se disipe rápidamente y entonces desaparece la Justicia y la responsabilidad del gobernante.

La Hipocresía decididamente gana la partida.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta