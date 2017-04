Los 4 objetivos del Sindicato de la Carne – Viviendas – Paritarias - Complejos – Edad Jubilatoria

Pancho Vereda actual Secretaria General del Sindicato de la Carne en la inauguración del Complejo de la Carne y Danilo Schab estaban más que exultantes sin dudas mostraban para su frente sindical todo lo que habían logrado durante muchos años, ambos criticados fuertemente por su oposición en el gremio.

Hora toda crítica se acaba, se derrumba, cuando hay elecciones o cuando los objetivos se cumplen y ahí no existen las frases armadas solo existen los hechos concretos.

En esta semana el Sindicato de la Carne puede mostrar el último de objetivos ambiciosos que se habían auto impuesto, Viviendas más de 13 planes ejecutados, unos de los logros más importantes y que se reflejan directamente en el trabajador es haber llevado la edad jubilatoria a los 55 años en una actividad que es muy compleja y dañina en el tiempo, paritarias un objetivo que no pueden desatenderse todos los años por que mas allá de todo lo que se logre si el dinero no se siente en el bolsillo del trabajador no se comprenden los logros y por último el complejo que sin duda será un lugar de esparcimiento para la familia o para alquilar a terceros si hubiera fecha sin reservas.

De ahora en mas seguramente un tiempo para descansar y volver a renovar otros objetivos o dedicarse a capacitar a sus dirigentes sociales y gremiales otra cuestión que los gremios no tienen que descuidar.

Se los podrá seguir criticando pero cuando salen a la luz las cuestiones indispensables para el trabajador que alcanzo este gremio se acaban las críticas.

Pero debo remarcar otra cuestión como hombre del periodismo alejado del gremialismo, que si en estos momentos críticos que vive el país alguna institución alcanza algunos de los objetivos que puede mostrar el Sindicato de la Carne es un hecho que es para destacar, algo habrán echo bien para alcanzar los 4 objetivos que se auto impusieron cuando llegaron al gremio.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta