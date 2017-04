Que está pasando los violadores caminan tomados de la mano con sus mujeres y las victimas se tienen que esconder

Es el reino del revés, a pesar del daño que sufrieron las victimas ni siquiera pueden caminar tranquilas por la peatonal de Concepción del Uruguay, mientras hombres condenados a 13 años de prisión, pero con artilugios legales no cumple la condena, caminan tomados de la mano con sus pareja, asimilando ser una parejitas de tortolitos enamorados mientras la hija de ambos sufrió abuso desde los seis años por varios años por esta bestia llamada padre.

A Otro lo podemos encontrar dando conciertos en Pab , restaurantes etc., o enseñando a chicos la magia de aprender música es poner a un zorro en un gallinero, todos sabemos lo que pasa tarde o temprano.

Habría que premiarlos y ponerlos en un Jardín de Infantes.

Ahora las medicas que sacaron a la Luz el caso de la nena, también afirmaron existen semanalmente abusos de todo tipo en esta ciudad que no sabemos por qué no salen a la Luz pública, otra aberración que hay que tapar, poner bajo la alfombra y si provienen del Hospital Publico seguro son pobres no hay que darle identidad.

Siempre las víctimas son castigadas en el caso del músico hay amigos influyente que lo ayudan a recorrer distintos lugares públicos para dar conciertos y en el caso de los tortolitos, ninguno asume responsabilidad una cuestión inentendible, en el caso de la menor todavía no saben cómo se contagio la Sífilis.

Y la Justicia donde esta?

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla