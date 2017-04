La mismas Políticas el mismo horizonte – Santa Cruz es hoy Venezuela

Observó en los últimos tiempo mi ciudad, la de mis hijos, en la que viví 20 años de mi vida destruyéndose sistemáticamente, Santa Cruz lo tiene todo, tuvo el poder absoluto, podría haberse convertido en unas de las provincias más ricas del País, pero hoy la vemos sumergida en la desesperación y en la indominia.

Y pensar que tuvo en un momento un modelo reclamado por toda la sociedad de argentina, pagaba sus jubilados el día 24 de cada mes y a sus empleados en actividad los día 30, no tenia cuasi monedas, las riquezas del petróleo, gas, la pesca, el Oro, la posicionaban como única y admirable.

De pronto todo cambio Kirchner llego a la presidencia y lo que fue un territorio deseados por todos hoy observando las imágenes no se puede entender un pueblo pobre, diría muy pobre y una doscientas personas muy ricas pero muy ricas, lo que arroja una ecuación imposible de sostener en el tiempo.

Porque la similitud con Venezuela, por son las misma imágenes, las misma fotos, con una sola diferencia en Venezuela ya murieron 12 personas, si en Santa Cruz hubiera una sola baja seria el mismo principio del fin, ese es limite que no se debe superar.

La gente puede sostener que la Ley de Lemas permitió al gobierno de Alicia Kirchner llegar a la gobernación, lo que es cierto pero esa misma ley está habilitada para todos , el resultado es válido, genuino y hasta diría honesto, hoy se subsistan otras circunstancias que no alcanzo a comprender por qué no se accede al dialogo.

Cuando Kirchner llego al poder en Santa Cruz, tomo una medida por demás de ingrata no pago dos sueldos a los empleados públicos y los volvió a devolver dos años después para equilibrar la provincia y reencaminarla y lo logro, no comprendo por qué hoy no se vuelve a tomar la misma decisión.

Venezuela el Gobierno Militar de Maduro quien se sostiene solo por este argumento, los militares no saben que va a pasar con ellos el día que caiga el gobierno de maduro.

En Santa cruz están empezando a preocuparse por que se empezaron a mezclar muchos factores que no pueden manejar hoy y eso trae mucha incertidumbre a los gobernantes.

