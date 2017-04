No será la hora de poner en el CONAF a profesionales en la materia y no al escudo peronista y a la marcha

Hay temas sensibles y tal vez la mayoría se concentran en el CONAF, en la Justicia y este gobierno viene insistiendo en esta ciudad con militantes peronistas en un lugar tan sensible y tan determinan ante.

Cierto es que la población, no pregunta, no mira y se hace la desentendida de todas estas circunstancias, pero es tan admirable las definiciones de la Sra. Marili Flores que no asume absolutamente nada y donde afirma que hay muchos casos más que no salen a luz pública, como el de este de la Beba y me pregunto si están denunciados?

Me pregunto si la Sra. Marili Flores ante semejante afirmaciones “que son muchos los casos como este” no le cabe alguna responsabilidad por no sacarlos a la luz, por no denunciarlos o por no seguir las causas?

No se puede sostener que el único merito para estar en el CONAF o en un cargo público es haber visto a los bustos de Perón y Evita como eran llevados a la rastra o ser leal a la causa peronista, hay que entender que Perón murió hace muchos años atrás, los tiempos cambiaron, hay jóvenes y adultos que han estudiados, se han profesionalizados y que el escudo peronista no puede ser el argumento de fondo para permanecer en lugares tan sensibles, y determinantes en estos tiempos.

La Sra, Marili Flores tiene la obligación antes de irse de detallar todos los casos que conoce?

No puede ser que los parques, las plazas, los lugares públicos estén compartidos con violadores seriales o degenerados cuando están individualizados y haya funcionarios como ella misma lo expresa que muchos que no salen a la luz pública.

Pero es más audaz las definiciones de muchos funcionarios hoy, que el cargo del CONAF y del Director del Hospital tendrían que haber sido elegidos por concurso público y cumpliendo los antecedentes exigidos.

El tema sigue siendo siempre el mismo como salvamos a los audaces que ocupan cargos sin estar capacitados y lo que es aun peor sin tener los estudios mínimos exigibles.

Una Lectora:

AMIGOS NO PUEDO ACEPTAR TANTA VERGÜENZA,, BRONCA,, DOLOR, AL ESCUCHAR A LA JEFA DE COPNAF CON SU SOBERBIA HABITUAL RECONOCER QUE SON MUCHOS LOS CASOS!!!!!!!! .

PERO EL DESCONTENTO DE LA POBLACION YA ES GENERAL LA INEFICIENCIA Y LO DEMAS. BUE...SON CARGOS POLITICOS SIN RESPETAR ESTUDIOS PARA ESE CARGO Y ASI ESTAMOS...ASI SEGUIMOS Y HASTA QUE ESTO NO CAMBIE ASI SEGUIREMOS. UN ABRAZO DE OSA RABIOSA Y MUY TRISTE ...JUSTICIA

¿DONDE ESTAS?

NUESTRO RESPETO Y AGRADECIMIENTOS A LAS 2 EXCELENTES PROFESIONALES DEL HOSPITAL!!!!!! HASTA MAÑANA Y PERDON

Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta