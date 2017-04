María Pinget y Ángel Salamonini un trabajo silencio y constante

Cierto es que el área que están a cargo no es para hacer mucho ruido pero indudablemente debe ser unas de las pocas parejas desde que ingresó la gestión Lauritto todavía siguen trabajando mancomunadamente y no es una cuestión facial.

En un gobierno donde los egos salen a flote estos dos funcionarios en un área tan sensible lograron dejar de lado el crecimiento individual para tomar conciencia que deben dar repuesta en un momento donde conseguir repuesta no es fácil y más para un sector donde el voto no vale.

Resaltar la gestión o los logros que consiguen no es fácil está claro que nunca alcanzan y que siempre quedan pendientes cuestiones que son urgente, pero debemos remarcar los esfuerzo que hacen para dar la cara escuchar la gente y buscar posibles repuestas aunque cada día se convierten más difíciles.

Aplican la mejor herramienta un trabajo silencioso, constante y escuchando las cuestiones fundamentales.

El Disparador Uruguay

Juan Carlos Botta – Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla